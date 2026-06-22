Ya llueve menos: España será primera con sólo un punto ante Uruguay salvo goleada de Cabo Verde

Hace apenas una semana el ambiente alrededor de la selección española era de preocupación. Incluso de angustia. El empate contra Cabo Verde en el debut había encendido todas las alarmas y obligaba a España a vivir con la calculadora en la mano. Luis de la Fuente reconoció públicamente que el equipo no había estado a la altura, se revisaron conceptos, se señalaron errores y durante varios días la sensación fue que el Mundial podía complicarse más de la cuenta. Sin embargo, el panorama ha cambiado radicalmente.

La goleada frente a Arabia Saudí devolvió la tranquilidad y el empate firmado este domingo entre Uruguay y Cabo Verde en Miami terminó de despejar el horizonte. España es líder del Grupo H con cuatro puntos y depende exclusivamente de sí misma para cerrar la primera posición. De hecho, a la Selección le bastará con sumar un empate el próximo viernes frente a Uruguay en Guadalajara para terminar como campeona de grupo. Siempre y cuando Cabo Verde no golee a Arabia Saudí y supere los dígitos de la selección.

Los números son claros. Los hombres de Luis de la Fuente aventajan en dos puntos tanto a Uruguay como a Cabo Verde, que cuentan con dos cada uno tras sus respectivos empates. Eso significa que un punto más garantizaría matemáticamente el liderato español y permitiría afrontar el último encuentro de la fase de grupos sin la presión que existía hace apenas unos días.

Virtualmente en dieciseisavos

La realidad es que España tiene prácticamente asegurada también su presencia en los dieciseisavos de final. El combinado nacional ya no puede terminar cuarto de grupo y únicamente una combinación muy improbable de resultados le impediría acceder a las eliminatorias. Ni siquiera tiene completamente garantizado el pase como uno de los mejores terceros, pero con cuatro puntos en el bolsillo y una diferencia de goles de +4, la clasificación está virtualmente cerrada.

Por eso el gran objetivo ahora es otro: acabar primera. No es un detalle menor. Ser líder de grupo permitiría a España disputar los dieciseisavos de final en Los Ángeles y, salvo sorpresa mayúscula, medirse a Austria. Un cruce exigente, pero mucho más amable que otros escenarios posibles. Entre ellos, evitar a una de las grandes favoritas al título como Argentina, que podría aparecer en el camino si la Selección no logra cerrar el primer puesto.

La tormenta no ha desaparecido del todo, pero sí ha dejado de descargar con la misma intensidad. España pasó días muy complicados tras el estreno, convivió con las dudas y escuchó críticas merecidas. Ahora, después de una goleada y con las cuentas de cara, vuelve a mirar el Mundial desde una posición privilegiada. Hace una semana todo eran nubarrones. Hoy, al menos, llueve bastante menos.