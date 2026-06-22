Cabo Verde se agranda y también pincha la ilusión de Uruguay

Cabo Verde vuelve a pasar por encima de la mística y las tradiciones. También de la inferioridad que se le presuponía ante Uruguay, a quien le arrancó otro empate (2-2) histórico. Demostró que no solo es un equipo que se refugia alrededor del mediático Vozinha, que también sabe poner en apuros al portero rival. Que se lo pregunten a Muslera. Lenini de un zapatazo y Varela a puerta vacía, castigaron los errores impropios de un portero de 40 primaveras. Se dice pronto. Araújo y Canobbio evitaron un bochorno de época para Uruguay, que, no obstante, se mete en un lío. La licencia para soñar de Cabo Verde se carga de argumentos. Pobre del que intente robarles la ilusión.

La imagen habla por sí sola. Luis Suárez se lamenta en el palco, mientras apuraba los últimos sorbos a su mate. Diego Godín hacía el gesto del cuchillo entre los dientes como diciendo ‘es lo que les ha faltado’ o ‘así ha jugado Cabo Verde’. Tomen como válidas cualquiera de las dos interpretaciones porque Uruguay, que venía avisado por España, fue diluyéndose a medida que avanzaba el partido. Mientras que Cabo Verde se batió con la ilusión de un becario. Se pudo ver en los rostros de los caboverdianos, llenos de lágrimas en cada gol y pletóricos tras escuchar el pitido final.