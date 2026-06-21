De la Fuente tenía razón… estaban picados

Esta sí es España. Un equipo con mordiente, con intensidad, agresivo a la hora de recuperar la pelota y que juega al fútbol como los ángeles. Avisaba Luis de la Fuente en la previa del encuentro que estos jugadores «estaban picados» y «escocidos» por las críticas recibidas, muchas de ellas merecidas, tras empatar a cero contra Cabo Verde en el debut. Y tenía razón el seleccionador, ya que la puesta en escena que se vio en Atlanta, mismo escenario donde hace seis días no eran capaces de derribar el muro africano, fue totalmente diferente.

España, por fin, llegó al Mundial. El empate del debut fue un toque de atención que el combinado nacional recibió con dolor, pero con la intención de darle la vuelta a la situación. Y lo hicieron con una goleada ante Arabia Saudí que los lleva directamente a los dieciseisavos de final. Ahora, sólo queda poner la guinda el próximo viernes en Guadalajara ganando a Uruguay para ser primeros de grupo.

Lamine lo mejora todo

Se le escapó sin querer a Luis de la Fuente que Lamine iba a ser titular contra Arabia Saudí tras jugar 20 minutos frente a Cabo Verde. No quedaba otra. Dentro de la calma tensa, España se la jugaba frente a Arabia. Y es que el extremo del Barcelona lo mejora todo. Por fin tenemos a un jugador capaz de ganar partidos cuando el bloque no funciona.

Lamine fue eléctrico, desequilibrante y se marcó un partidazo en los 45 minutos que jugó. Abrió el marcador, puso en jaque una y otra vez a la defensa saudí y fue cambiado tras el descanso por Yeremy Pino. Estaba para jugar unos 40 minutos, por lo que el plan salió a la perfección.

299 sin gritar gol en un Mundial

España llevaba demasiado tiempo sin celebrar un gol en un Mundial. El último había llegado el 1 de diciembre de 2022, en Qatar, cuando Álvaro Morata adelantó a la selección ante Japón a los once minutos de partido. Aquella alegría fue efímera. Los nipones remontaron (2-1) y dejaron a La Roja con un sabor amargo pese al tanto del delantero.

Aun así, aquel gol tuvo un enorme valor estadístico. Morata se convirtió en el segundo futbolista de la historia de España capaz de marcar en tres partidos consecutivos de una Copa del Mundo, una hazaña que únicamente había conseguido antes Zarra en el Mundial de 1950. Desde entonces, la selección no había vuelto a encontrar el camino del gol en una cita mundialista. Hasta ahora.

¿Por qué se duda de Oyarzabal?

¿Qué más tiene que hacer Oyarzabal para que le consideremos como lo que es: un delantero que es historia de nuestro fútbol? El vasco hizo sus dos primeros goles en el Mundial ante Arabia Saudí, superando los 26 de Butragueño como internacional y colocándose junto a Morientes como el séptimo futbolista que más goles ha hecho con España. Un jugador de época, que honra siempre la camiseta de nuestro país. El hombre que nos dio la Cuarta en Berlín y que ahora sueña con bordar la Segunda en Nueva Jersey. También asistió a Lamine en el primer gol.

Cumpleaños feliz

De la Fuente tuvo un cumpleaños feliz. Se lo merece el seleccionador. Salió disgustado de este estadio tras empatar contra Cabo Verde, pero frente a Arabia Saudí se desquitó. Sus jugadores respondieron y pudo celebrar sus 65 años como se merece. Y que nadie piense en la jubilación, aquí hay seleccionador para rato.

De la Fuente hizo cuatro cambios en el once respecto al duelo contra Cabo Verde. Dio entrada a Porro por Llorente, a Olmo por Fabián, a Baena por Gavi y a Lamine Yamal por Ferran. Pero lo más importante es que la actitud del equipo fue totalmente diferente.

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