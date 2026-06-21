Lamine Yamal marca el primer gol de España en el Mundial y Oyarzabal hace doblete y asiste contra Arabia

Lamine Yamal demostró por qué tenía que ser titular contra Arabia Saudí marcando el primer gol de España en el Mundial 2026. Sólo 11 minutos tardó la estrella de la selección española en poner por delante a los de Luis de la Fuente, con mención especial a Mikel Oyarzabal. El delantero le sirvió un gran pase desde el lado izquierdo del área para que el del Barcelona se tirase a ras de césped para rematar con la derecha a puerta vacía: 1-0.

El ataque lo inició Álex Baena, la gran sorpresa del once de España para el segundo partido de la fase de grupos. El centrocampista envió un buen pase con el exterior a Oyarzabal, que asistiría de manera inmejorable a un sacrificado Lamine que siguió toda la jugada desde la otra banda hasta acabar firmando el primer tanto de la selección en el Mundial.

Había dudas hasta última hora sobre si De la Fuente apostaría por Lamine Yamal de inicio después de su lesión y confesar el propio jugador que no estaba para completar 90 minutos. El seleccionador le incluyó como titular ante la necesidad de ganar y la estrella española respondió. Gol a los 11 minutos y arranque notable de encuentro.

QUÉ BUENO QUE VINISTE, LAMINE 😍 LO GRITA ESPAÑA CON EL ALMA. NUESTRO PRIMER GOL EN EL MUNDIAL#DAZNMundial pic.twitter.com/yg6A50ADdi — DAZN España (@DAZN_ES) June 21, 2026

Después de quedarse a cero contra Cabo Verde, España ya vencía por 2-0 en el 21′ del choque contra Arabia. El autor del segundo gol de la selección fue el asistente en el de Lamine. Oyarzabal aprovechó un doble despiste de la zaga saudí, que hizo aguas tras un fuerte chut de Dani Olmo, y rebañó un balón que mandó a la red con la zurda.

Pero la cosa fue a más, porque tres minutos después del 3-0, Oyarzabal sellaba su doblete rematando un pase de cabeza de Olmo tras un buen balón al área de Pedro Porro al otro lateral, Marc Cucurella.