Juan Carlos Rivero incendia las redes con sus comentarios en el España – Arabia Saudí del Mundial

Juan Carlos Rivero sigue siendo protagonista del Mundial 2026. El narrador de los partidos de la selección española en Televisión Española ha vuelto a ser uno de los nombres propios del duelo entre España y Arabia Saudí en las redes sociales. Rivero ha sido protagonista por sus comentarios en el segundo encuentro de España en este Mundial 2026.

Como ya es habitual, los mensajes y comentarios del veterano periodista de TVE han sido de los más comentados en las redes sociales, donde a menudo se critica su labor. Es ya costumbre que el nombre de Juan Carlos Rivero sea uno de los más comentados, a menudo por su forma de narrar y otras veces por algunos de sus errores, aunque es ya normal que también a menudo se exageren sus fallos o, directamente, se los inventen en las redes sociales.

Juan Carlos Rivero narra en La 1 de TVE este España – Arabia Saudí del Mundial 2026, que se disputa en Atlanta, acompañado por los comentarios de Verónica Boquete y Mario Suárez. Además de DAZN, cadena que tiene los derechos televisivos de todos los encuentros del torneo, el Mundial se puede ver en La 1 de Televisión Española, que, además de los encuentros de España, emite un encuentro al día de la competición.

Cabe señalar que Juan Carlos Rivero se toma ya con humor estas críticas y comentarios durante su narración de los partidos. Este mismo domingo, en un vídeo compartido en sus redes, el narrador de TVE compartió un vídeo en el que bromeaba sobre cómo se mencionan los nombres de los futbolistas de Arabia Saudí.

Juan Carlos Rivero es uno de los narradores españoles más veteranos en televisión, con muchos partidos ya de experiencia. El periodista deportivo ha narrado ya los principales partidos de fútbol cuyos derechos están en manos de Televisión Española. Rivero narra también los encuentros de la selección española y por eso está ahí como uno de los periodistas que están en la cobertura de TVE para este Mundial.

España – Arabia Saudí en el Mundial 2026

España se mide ante Arabia Saudí en su segundo partido del Mundial 2026, un duelo clave para la selección española después de que en su estreno, el pasado lunes, se tropezara ante Cabo Verde (0-0). Obligados a ganar (aunque una derrota no eliminaría a España), el equipo de Luis de la Fuente se la juega en un encuentro que se disputa en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Atlanta.

Para este encuentro, Luis de la Fuente ha hecho cuatro cambios respecto al once que puso en ese estreno mundialista ante Cabo Verde. Entran Lamine Yamal, Pedro Porro, Álex Baena y Dani Olmo, dejando en el banquillo a Ferran Torres, Marcos Llorente, Fabián Ruiz y Gavi.

El once de España ante Arabia Saudí es el siguiente: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Dani Olmo, Pedri; Álex Baena, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.