Dormir la siesta está bien, pero hay una opción mejor para que los mayores de 60 años combatan las olas de calor este verano

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Cuando el verano se hace notar y llegan las primeras olas de calor, muchas personas mayores de 60 años optan por huir de las horas centrales del día echándose una siesta. Sin embargo, grandes ciudades como Madrid han puesto en marcha una solución mejor: los refugios climáticos.

Y es que, si hace mucho calor de nada sirve bajar las persianas y dormir un rato. La vivienda se recalienta y quedarse en casa puede convertirse en un problema. Ahí entran en juego los refugios climáticos.

Se trata de espacios preparados para ofrecer descanso, agua, sombra o climatización en las horas más duras del día. Si tienes más de 60 años, no deberías esperar a que la ola de calor sea insoportable para acercarte a uno.

Los refugios climáticos son mejores que la siesta para protegernos de las olas de calor

Es cierto que la siesta reduce la actividad física y permite esquivar una parte del calor, pero no enfría una casa mal aislada. Tampoco sirve de mucho si la persona duerme en una habitación recalentada o si no tiene agua cerca.

Un refugio climático es un espacio habilitado por los ayuntamientos españoles y que reúne unas condiciones óptimas para protegernos del calor. Puede ser una biblioteca, un centro cívico, un centro de mayores, un museo, una instalación deportiva o un parque con sombra y zonas de descanso.

Lo importante es que permita pasar las horas críticas en mejores condiciones. De hecho, estos espacios están pensados para ofrecer confort térmico, acceso a agua potable y descanso sin obligar a consumir.

En algunos casos también amplían los horarios de apertura durante los episodios de calor extremo, precisamente cuando más falta hacen. Para una persona de más de 60 años esto es fundamental.

Con la edad, el cuerpo puede tener más dificultades para regular la temperatura. Si además hay enfermedades crónicas, movilidad reducida o soledad, una ola de calor puede ser fatal. Además, muchos de los refugios climáticos ofrecen actividades para que te entretengas.

Qué debe tener un refugio climático para proteger a una persona de más de 60 años en una ola de calor

Los ayuntamientos eligen a conciencia los refugios climáticos, ya que no todos los lugares frescos sirven para esta función. Para que sea útil debe estar bien ubicado, tener horarios amplios y ser accesible.

Especialmente para personas mayores de 60 años, el refugio climático debe tener rampas, ascensores, aseos adaptados, pasillos despejados, señalización clara y espacios amplios.

También debe haber zonas para sentarse, descansar y beber agua. Parece básico, pero es fundamental. Un refugio climático es algo más que un edificio climatizado; es un espacio pensado para permanecer entretenido durante las horas de mayor calor.

Además, la información tiene que ser fácil de encontrar, por lo que existen mapas municipales, avisos en la calle y horarios en internet para que los visites. Si quieres probarlo lo mejor es que busques «Refugios climáticos» y el nombre de tu ciudad.

Por qué los refugios climáticos son el sitio perfecto en verano para los mayores de 60

Medidas públicas de este tipo demuestran, que cada vez hemos tomado mayor conciencia sobre las olas de calor y cómo debemos actuar ante temperaturas extremas.

¿Pero por qué este tipo de áreas son mejores para las personas mayores de 60 años que una playa o un parque? Si no están señalizados como refugios climáticos, es posible que las condiciones no sean las más adecuadas.

Por ejemplo, puede que en un parque determinado no haya demasiada zona arbolada y que, por tanto, la sensación térmica no disminuya tanto.

Además, otra ventaja de las áreas de confort climático es que suelen estar bien comunicadas y es más probable que encuentres una cerca de casa.