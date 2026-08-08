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El desayuno aporta diariamente los nutrientes y energía que nuestro organismo necesita para empezar la jornada, tal y como constatan en la Fundación Española de Nutrición. Debe suponer el 20-25% de la energía total consumida cada día para que ayude a mantener el aporte calórico adecuado y el rendimiento físico e intelectual que necesitamos.

Además, el desayuno es una de las comidas más importantes para quienes buscan mantener estables sus niveles de glucosa en sangre porque con la ingesta adecuada de alimentos se pueden evitar las subidas bruscas de azúcar durante la mañana. Los expertos recomiendan combinar fibra (frutas y verduras), proteína y grasas saludables porque ayudan a regular la absorción de la glucosa.

Para ello, se han puesto de moda los llamados batidos ‘súpergreens’, que son la manera más cómoda de incorporar las frutas y verduras recomendadas en el desayuno y que podemos ver en muchas cafeterías acompañando a la comida. Se distinguen por su color verde intenso, ya que están elaboradas con alimentos de ese color, como son espinacas, aguacate, chlorella, alga espirulina, coles, manzana, apio o brócoli… y a veces se les añaden semillas y frutos rojos deshidratados para «texturizarlos».

Beneficios de los suplementos

Los supergreens pueden aportar beneficios, pero no conviene dar por hecho que todos funcionan igual. La clave está en revisar qué contienen realmente y en qué cantidades. La especialista recuerda que la calidad nutricional de muchos alimentos ha disminuido con el paso de los años debido a los actuales sistemas de producción, por lo que, en determinadas situaciones, un suplemento bien formulado puede ayudar a complementar la dieta.

Con respecto a los beneficios reales que pueden aportar los desayunos ricos en proteínas y complementados con supergreens en los meses de verano, la Dra. Ainhoa Corrales, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria por la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) opina que lo primero es saber qué significa desayunar: «Es romper el ayuno, algo que de manera fisiológica y biológica es imprescindible». Tal y como explica la doctora, nuestro cuerpo necesita principalmente alimentarse de proteínas y grasas saludables, que es la base más importante de la alimentación desde la biología, para que no se generen picos y valles de energía; por eso hay que consumir esos elementos en el desayuno.

Para mantener la energía constante y no sufrir «los picos de glucosa», la doctora declara que la composición del desayuno debe dar estabilidad a los niveles de glucosa a lo largo del día, y, sobre todo, ahora que en verano, con las altas temperaturas, cambian nuestros hábitos de alimentación: necesitamos más agua, nos apetece comer más alimentos frescos, comer todo más crudo… Y esto es mejor para el organismo porque cuanto menos calor se le aplica al alimento, menos modificación molecular sufre y menos cambio en su índice glucémico.

Tal y como nos comenta la experta, las proteínas impulsan la reparación celular, nutriendo la célula, dándole energía y equilibrio a nuestro organismo. «Las proteínas por la mañana hacen que el cuerpo funcione de manera óptima y, sobre todo, que pueda estar fabricando su antioxidante ‘maestro’ que es el glutatión. Un desayuno basado en carbohidratos no es saludable, así sean carbohidratos naturales o, muchísimo peor, carbohidratos procesados que evidentemente generan más perjuicio».

Recomendaciones

La doctora Corrales recomienda los suplementos proteínicos de calidad, como, por ejemplo, Inmunocal, porque es la mejor manera de consumir «proteína de valor biológico tanto en calidad como en cantidad con la romper el ayuno» y aconseja que sea el primer alimento que se le dé a nuestro organismo.

También a la hora de desayunar es importante cuidar de la microbiota, la experta explica que los ingredientes con mayor respaldo son los prebióticos, ya que actúan como alimento para las bacterias beneficiosas del intestino y favorecen su equilibrio. Eso sí, insiste en que solo resultan eficaces cuando están presentes en dosis adecuadas y proceden de formulaciones de calidad contrastada. «Yo recomiendo el consumo de simbólicos, que sirven para nutrir la microbiota de manera efectiva y segura (prebiótico natural), para impulsar su regeneración natural equilibrada (probiótico natural) y favorecer su equilibrio y reparación (antioxidante natural). Todo en uno».

Otro de sus consejos básicos es: «Es imprescindible comer por hambre real (no selectiva de alimentos) y no por reloj o por hábitos y/o creencias». Y para concluir declara: «El ayuno se rompe cuando uno tiene hambre; se come durante las horas de luz, no se come cuando es de noche. Y hay que consumir proteínas saludables. Esto es imprescindible entenderlo; por tanto, esto no solo se aplica a los meses de verano, aplica a cualquier mes del año porque este es un hábito de vida saludable que no cambia por la estacionalidad y es muy importante tenerlo presente siempre».