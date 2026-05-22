Así es el desayuno ‘antihinchazón’ explicado por una nutricionista

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Cada vez más especialistas en nutrición coinciden en que el desayuno no solo sirve para aportar energía al organismo, sino también para influir directamente en procesos internos relacionados con la inflamación y la digestión. A su vez, aconsejan elegir alimentos adecuados desde primera hora de la mañana porque puede aportar sensación de bienestar durante el resto del día. Un desayuno antihinchazón ayuda a reducir inflamación abdominal, mejora el tránsito intestinal y favorece una respuesta metabólica más equilibrada. Además, este tipo de alimentación puede contribuir a disminuir el cansancio, estabilizar los niveles de azúcar en sangre y promover una mejor salud digestiva y cardiovascular a largo plazo.

La nutricionista Federica Grignani, citada por La Cucina Italiana, explica que un desayuno antihinchazón debe ser ligero, equilibrado y fácil de digerir. Según la especialista, apostar por alimentos ricos en fibra, con grasas saludables y bajos en ingredientes ultra procesados permite que el cuerpo se reactive sin sobrecargar la digestión. También destaca la importancia de seleccionar frutas menos fermentables, como el kiwi, el plátano maduro o la piña, además de incluir bebidas digestivas como infusiones o té verde. Por su parte, la Clínica Cleveland señala que una dieta antiinflamatoria puede ayudar a reducir la inflamación crónica, un problema relacionado con enfermedades cardiovasculares, diabetes, deterioro cognitivo y otros trastornos que afectan a la calidad de vida. Todo ello convierte al desayuno en un momento clave para cuidar el organismo.

¿Cómo actúa un desayuno antihinchazón?

Un desayuno antihinchazón funciona principalmente porque aporta nutrientes que ayudan al cuerpo a combatir el estrés oxidativo y a mantener el equilibrio intestinal. Muchos alimentos habituales en desayunos poco saludables, como bollería industrial, cereales azucarados o bebidas muy procesadas, favorecen picos de glucosa y procesos inflamatorios que pueden generar cansancio e hinchazón.

En cambio, los desayunos ricos en fibra, antioxidantes y grasas saludables favorecen una digestión más lenta y estable. Además, ayudan a mantener la sensación de saciedad durante más tiempo. Esto evita el consumo excesivo de azúcar a media mañana y contribuye al control del peso corporal.

Según Manuel Villacorta, dietista y nutricionista, la combinación adecuada de prebióticos, probióticos, omega-3 y grasas monoinsaturadas puede mejorar notablemente la salud digestiva y metabólica. “Estos nutrientes también ayudan a proteger la microbiota intestinal, considerada esencial para reducir la inflamación del organismo”, asegura el profesional.

¿Cuáles son los alimentos más recomendados para un desayuno antihinchazón?

Los expertos coinciden en que un desayuno antiinflamatorio debe priorizar alimentos naturales y fáciles de digerir. Entre las opciones más recomendadas aparece la avena, una fuente excelente de fibra soluble que ayuda a regular el tránsito intestinal y aporta energía de manera gradual.

El yogur natural, el kéfir y otros fermentados también tienen un papel importante gracias a su contenido en probióticos. Estas bacterias beneficiosas ayudan a mantener el equilibrio intestinal y favorecen una digestión más eficiente.

Las frutas frescas son otro elemento esencial. Las bayas, el kiwi, la piña o el plátano maduro aportan antioxidantes y vitaminas que ayudan a combatir el estrés oxidativo. Además, contienen fibra y agua, lo que contribuye a reducir la sensación de pesadez.

Por otro lado, alimentos como las semillas de chía, las nueces o las almendras proporcionan omega-3 y grasas monoinsaturadas. Estas grasas saludables están relacionadas con una menor inflamación y una mejor salud cardiovascular.

Tres ideas de desayunos antiinflamatorios

Federica Grignani propone varias combinaciones sencillas que pueden incorporarse fácilmente a la rutina diaria. Una de ellas consiste en preparar gachas de avena con bebida vegetal, plátano maduro y semillas de chía, acompañadas por una infusión de hinojo.

Otra opción práctica incluye yogur sin lactosa o kéfir con kiwi, arándanos y almendras, junto con una taza de té verde. Esta combinación aporta probióticos, antioxidantes y grasas saludables.

Para quienes prefieren desayunos salados, el pan tostado con huevos revueltos y aceite de oliva virgen extra puede ser una alternativa muy completa. Si además se acompaña con una infusión de jengibre, el efecto digestivo puede ser todavía más beneficioso.

¿Qué beneficios aporta un desayuno antihinchazón?

Seguir una alimentación antiinflamatoria desde el desayuno puede ofrecer beneficios visibles en poco tiempo. La Clínica Cleveland destaca mejoras como menos hinchazón abdominal, mejor descanso, mayor energía y disminución de dolores musculares o articulares.

Además, muchas personas experimentan una digestión más ligera y una mayor sensación de bienestar general. Mantener niveles de azúcar más estables también ayuda a evitar cambios bruscos de energía y ansiedad por la comida.

Aunque ningún alimento tiene efectos milagrosos por sí solo, la suma de pequeños hábitos saludables puede influir notablemente en la salud. Empezar el día con un desayuno equilibrado puede convertirse en una herramienta sencilla y eficaz para cuidar el cuerpo desde primera hora de la mañana.