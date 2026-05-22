CrossFit y una dieta 80/20″: la rutina de Roberto Leal que le permite mantenerse siempre en forma y musculoso

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La alimentación saludable suele asociarse con restricciones estrictas, listas interminables de alimentos prohibidos y una sensación constante de culpa al disfrutar de ciertos caprichos. Sin embargo, cada vez más especialistas en nutrición defienden enfoques más flexibles y sostenibles que permitan cuidar la salud sin renunciar por completo al placer de comer. En este contexto, la dieta 80/20 se ha convertido en una alternativa popular por su sencillez y equilibrio. Roberto Leal se ha puesto en forma gracias al crossfit y a esta dieta para ser portada de Men’s Health España.

En una entrevista a la revista, el presentador explica de qué forma se mantiene en forma y ha conseguido este cuerpo musculoso. La dietista Christelle Bedrossian explica que la dieta 80/20 consiste en seguir una alimentación equilibrada durante el 80% de tu tiempo y reservar el 20% restante para disfrutar de alimentos menos saludables de manera moderada. Este método pretende eliminar la sensación de privación que suelen provocar las dietas rígidas y favorecer una relación más natural con la comida. Por su parte, el dietista José Arnedo destaca que este sistema ayuda a mantener hábitos sostenibles a largo plazo, evitando la ansiedad y los atracones asociados a las prohibiciones extremas. «La clave no está en contar cada caloría, sino en construir una rutina basada en alimentos nutritivos, hidratación adecuada y cierta flexibilidad social y emocional», menciona el especialista.

¿Cómo funciona la dieta 80/20 que ha adoptado Roberto Leal?

El principio de esta dieta es que aproximadamente el 80% de las comidas deben estar formadas por alimentos saludables y nutritivos, mientras que el 20% restante puede incluir caprichos ocasionales.

Esto significa que no es necesario eliminar por completo una pizza, un helado o una copa de vino, sino aprender a integrarlos de forma equilibrada dentro de una alimentación consciente. Roberto Leal practica esta dieta, y además mucho ejercicio.

Este planteamiento busca alejarse de la mentalidad de “todo o nada” que suele aparecer en muchas dietas tradicionales. En lugar de vivir ciertos alimentos como prohibidos, se fomenta una relación más relajada con la comida, lo que puede favorecer la adherencia a largo plazo y reducir el estrés relacionado con la alimentación.

Los alimentos de la dieta de Roberto Leal

Según explica Christelle Bedrossian, la base de esta alimentación debe estar compuesta por verduras, frutas, cereales integrales, proteínas magras y lácteos bajos en grasa. La mitad del plato de la dieta debería incluir verduras variadas, ya que los diferentes colores aportan nutrientes distintos y beneficios complementarios para el organismo.

Las proteínas magras también desempeñan un papel importante. El pollo, el pavo, el pescado, los huevos y las legumbres son opciones recomendadas para mantener la masa muscular y favorecer la saciedad.

Además, el experto José Arnedo aconseja incorporar grasas saludables procedentes del aceite de oliva, el aguacate, las semillas y los frutos secos.

En cuanto a los hidratos de carbono, se priorizan las versiones integrales como la avena, el arroz integral, la quinoa o el pan integral. Estos alimentos aportan fibra y ayudan a mantener estables los niveles de azúcar en sangre, evitando los picos de glucosa que suelen producir los productos elaborados con harinas refinadas.

La parte del 20% flexible es precisamente lo que diferencia este método de otros planes alimentarios más restrictivos. Aquí tienen lugar alimentos considerados menos saludables, siempre que se consuman con moderación y sin excesos.

Algunas personas prefieren reservar determinados días para disfrutar de comidas especiales, mientras que otras optan por pequeños caprichos diarios, como un trozo de chocolate negro después de cenar o una cerveza con amigos. Ambos enfoques pueden funcionar, siempre que el equilibrio general de la alimentación se mantenga.

«Este sistema también ayuda a reducir el sentimiento de culpa asociado a ciertos alimentos. En lugar de interpretar una comida menos saludable como un fracaso, se entiende como parte natural de un estilo de vida equilibrado y sostenible», explica Arnedo.

¿Cómo aplicar la dieta 80/20 a diario?

Uno de los grandes atractivos de esta dieta es su facilidad para adaptarse a distintas rutinas y estilos de vida. No necesita menús estrictos ni cálculos complicados, aunque sí cierta planificación para evitar improvisaciones constantes.

José Arnedo recomienda tener siempre disponibles opciones saludables en casa, ya que esto facilita mantener buenos hábitos de forma natural. Preparar comidas con antelación, llevar fruta como tentempié o cocinar recetas sencillas puede marcar una gran diferencia.

La hidratación también forma parte de esta dieta. Los especialistas aconsejan beber al menos dos litros de agua al día y mantener una actividad física regular para complementar una alimentación equilibrada.

La práctica del crossfit

Roberto Leal también practica crossfit que, según el portal Marathon Handbook, muchos ejercicios de CrossFit están basados en movimientos funcionales que reproducen patrones naturales del cuerpo humano, lo que no solo mejora el rendimiento deportivo sino también la capacidad para realizar tareas cotidianas.

A través de combinaciones de ejercicios cardiovasculares y de fuerza, es posible desarrollar resistencia, coordinación y potencia muscular sin necesidad de equipamiento.