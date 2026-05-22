Azpilicueta se retira: «Es momento de iniciar una nueva etapa»

César Azpilicueta ha anunciado este viernes su retirada como futbolista profesional a los 36 años para emprender «una nueva etapa», después de veinte temporadas en la élite, y se mostró «agradecido por cada momento» vivido y todo lo que le ha dado el fútbol. Su última camiseta vestida ha sido en el Sevilla.

El navarro, 44 veces internacional absoluto con España y que llegó el pasado verano desde el Atlético de Madrid al Sevilla, equipo en el que sólo ha podido jugar esta temporada 16 partidos por una sucesión de lesiones, afirmó en una carta en sus redes sociales que, «tras tantos años cumpliendo» su «sueño», siente que «ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa».

«Aunque me he intentado preparar para este momento, me ha costado escribir esta carta. Después de veinte temporadas como profesional, muchas personas han sido importantes a lo largo de mi carrera. Cuando, de niño, en Pamplona, di mis primeras patadas al balón con mis compañeros de colegio, nunca imaginé el increíble viaje que me esperaba», indicó Azpilicueta en su misiva, que comienza con las palabras «Querido fútbol».

El zaguero del Sevilla, que ganó la Champions con el Chelsea, siendo capitán del equipo inglés, en 2021, año en el que fue nominado al Balón de Oro,, dijo estar «agradecido por cada momento» de su carrera: «las victorias, las derrotas duras, los retos y, sobre todo, por las personas que he conocido y las amistades que he hecho», precisó.

El navarro dio las gracias a todos los compañeros, entrenadores y ayudantes técnicos con los que ha coincidido. «Gracias por ayudarme a crecer como persona y como jugador cada día. Llevar las camisetas de CA Osasuna, Olympique de Marsella, Chelsea FC, Atlético de Madrid y Sevilla FC, y representar a mi país en los escenarios más grandes, ha sido un verdadero privilegio», recalcó.

Azpilicueta se retira

Para Azpilicueta, que debutó en febrero de 2007 con Osasuna y en febrero de 2013 como internacional en un Uruguay-España, «cada momento ha significado mucho» para él, y tuvo una mención especial «a los aficionados», ya que su «pasión y apoyo» le «inspiraron a dar lo mejor» de sí mismo «cada día».

«Vuestra confianza en mí, especialmente en los momentos difíciles, hizo que los (momentos) buenos fueran aún mejores. Espero que hayáis visto a un jugador que siempre dio todo por vuestros colores, con orgullo y corazón», subrayó ‘Azpi’, quien también recordó que su familia «siempre ha estado» a su lado y le «ha animado en los momentos duros».

«Espero que os sintáis orgullosos. No habría logrado nada de esto sin vosotros a mi lado en este viaje. El fútbol me ha enseñado muchos valores: trabajo en equipo, sacrificio, humildad y respeto. Me ha permitido conocer nuevos países, culturas e idiomas. Mi corazón está lleno de gratitud y de recuerdos que llevaré conmigo en los próximos desafíos. Con cariño, César», concluye en su carta.

Azpilicueta es el sexto jugador con más partidos en la historia del Chelsea, donde jugó siete años seguidos (268 partidos) sin faltar a una convocatoria; el quinto jugador en la historia en ganar la Premier disputando todos los minutos; el primer capitán español en levantar la Liga de Campeones y la Europa League con un club extranjero; y el futbolista de campo en Europa con más partidos entre 2013 y 2019.

Tras más de 800 partidos jugados, el navarro, un líder en el vestuario en todos los clubes en los que militó, cuenta en su palmarés con dos Europa League (2013 y 2019), una Champions, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes (2021) con el Chelsea, con el que también ganó dos Premier League (2015 y 2017), una Copa de la Liga (2015) y una FA Cup (2018).

Además, con el Olympique de Marsella conquistó dos títulos de la Supercopa de Francia (2010 y 2011) y dos de la Copa de la Liga francesa (2011 y 2012), y con las categorías inferiores de España se proclamó campeón de Europa sub-19 en 2007 y sub-21 en 2011.