Comienza la operación salida: Reinildo y Azpilicueta dejan el Atlético

Lunes de despedidas en el Atlético de Madrid. El 30 de junio trae consigo el fin de los contratos que no han sido renovados y por ende el adiós a esos futbolistas. Reinildo y Azpilicueta figuran en ese escenario. Los dos dejan de ser jugadores colchoneros y se convierten en agentes libres. El primero se despide tras tres temporadas y media como rojiblanco, mientras que el segundo hace tras dos cursos.

Las salidas de Reinildo y Azpilicueta obligan a los colchoneros a acometer al menos dos fichajes para suplir sus ausencias y mantener esos dos hombre por posición que tanto demanda Simeone. Por ahí aparecen los Cuti Romero, Hancko… Jugadores con jerarquía. Se despide definitivamente el Atlético de un Reinildo cuya trayectoria ha estado marcado por su lesión de ligamento que le obligó a parar cuando estaba en el cenit de su rendimiento.

El mozambiqueño llegó durante el invierno del curso 2021/2022 y fue uno de los pocos resquicios positivos a nivel defensivo de aquella temporada. El paso por el quirófano fue un antes y un después. Se recuperó y dejó buenas actuaciones, pero no volvió a tener la continuidad de antaño. Fue un hombre clave para el Cholo en los 103 partidos que disputó entre todas las competiciones. Además, se ganó el sentimiento de la grada. De ahí su emotivo mensaje de despedida.

«Familia, muchas gracias por todo a cada uno de vosotros por estos años increíbles que llevaré para la vida. El vestuario increíble, y sobre todo los seres humanos que sois vosotros. Podría estar aquí todo el día entero escribiendo todo lo que siento por cada uno de vosotros y por el cariño enorme. La alegría y siempre como una gran familia que sigan luchando juntos todos y que vengan cosas mejores. Estaré siempre aquí apoyando y celebrando también. Muchas gracias por todo mis hermanos os quiero a todos por hacer un niño mozambiqueño vivir ese sueño increíble de compartir vestuario con grandes estrellas que sois vosotros, Atleti», escribió en sus redes sociales.

Reinildo y Azpilicueta siguen el mismo camino

Poco después del adiós de Reinildo llegó el de Azpilicueta tras dos temporadas en el club rojiblanco y 54 partidos sobre sus botas. Pese a no haber sido indiscutible en el once inicial, el navarro demostró ser un valioso activo tanto dentro como fuera del campo. Vestido de corto se mostró aplicado en sus labores y cuando no, contribuyó a un buen ecosistema en el vestuarios a través de su experiencia. Simeone era conocedor de su importancia dentro del grupo.

El futbolista ha agradecido al club y a la afición su paso con la camiseta rojiblanca. «Ha sido un placer y un orgullo haber formado parte de la familia colchonera. He tenido la suerte de compartir el día a día con un grupo humano increíble, dentro y fuera del campo. Gracias a todos ellos por hacerme sentir parte de esta familia desde el primer momento», afirmó en la web del club.