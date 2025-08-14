Maite Galdeano reacciona a las acusaciones de infidelidad contra Sofía Suescun: «Kiko ha inventado todo»

No es ningún secreto que Sofía Suescun y Kiko Jiménez se han convertido en dos de los nombres que más están sonando en la prensa del corazón de nuestro país. Y todo desde que saliese a la luz una información verdaderamente impactante: la presunta infidelidad de la navarra al andaluz con Juan Faro, reconocido influencer. Desde que se dio a conocer esta situación, son muchos los que han desvelado más datos al respecto, pero también han querido opinar. El pasado miércoles 13 de agosto, en la nueva entrega de TardeAR, el equipo tuvo la oportunidad de hablar con Juan Faro, el amigo especial de la hija de Maite Galdeano: «Es un tema que tienen que hablar entre ellos», aseguró el creador de contenido, dejando claro que su intención es la de no pronunciarse respecto a nada que tenga que ver ni con este asunto ni con la propia Sofía Suescun.

Por si fuera poco, la periodista Leticia Requejo ha querido dar a conocer a sus compañeros de TardeAR la última hora sobre la pareja tras salir a la luz esta información: «Sofía Suescun habría confesado a sus amigos en confianza que tiene una relación abierta con Kiko». Por si fuera poco, la colaboradora de televisión quiso ir mucho más allá, aportando más datos: «También me confirman que Kiko se enteró de estas posibles citas con Juan Faro hace una semana. Pese a la imagen que tenemos de Kiko, me aseguran que está hecho polvo». El que no ha dudado en pronunciarse sobre lo sucedido ha sido Cristian Suescun. A través de sus historias en su perfil de Instagram, el hermano de Sofía tiene muy claro que este asunto no es más que «un montaje» que tiene un objetivo muy claro, que no es otro que «victimizar a un impresentable».

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de Telecinco han podido ser testigos de cómo los compañeros del programa TardeAR han podido hablar con Maite Galdeano para conocer su opinión sobre lo que está sucediendo con su hija. De esta forma, y contra todo pronóstico después de lo sucedido en los últimos meses, la navarra ha defendido a capa y espada a Sofía.

Es más, no ha dudado un solo segundo en dar la razón a su hijo: «Desde que Cristian dijo que había infidelidades de Kiko, han creado todo esto que es mentira, un circo. Desmonto todo», ha comentado a los compañeros de TardeAR. Además, ha añadido lo siguiente: «A mi hija nunca le han parecido bien las relaciones abiertas, a él sí. A mi hija jamás».

De esta manera, Maite Galdeano está verdaderamente convencida de lo que está sucediendo entre ellos: «Han jugado por las infidelidades de Kiko y él ha inventado todo esto. Y prefiere quedar ella mal», expresó, alegando que el supuesto acercamiento entre Sofía y Juan Faro, con el que la joven habría sido infiel a Kiko Jiménez, no es más que un montaje.