Azpilicueta desvela su lado emprendedor: «Siempre me ha gustado el mundo de los negocios»

César Azpilicueta es uno de los líderes del vestuario de la Selección en este Mundial. El capitán del Chelsea destaca por su compromiso y su garra a la hora de defender y, fuera de los terrenos de juego, por su faceta como empresario. El lado emprendedor del lateral derecho de España es desconocido para la mayoría, pero está teniendo tanto éxito o más como sobre el césped. Reconoce a OKDIARIO que los negocios siempre le han interesado y habla sobre sus dos grandes proyectos: una startup de multipropiedad y un equipo de eSports.

«Tengo una startup de multipropiedad. Quizá en España no está tan extendido como en Estados Unidos, pero es una posibilidad de dar una segunda vivienda por un precio mucho más económico para poder disfrutar de las vacaciones sin la necesidad de tener una casa que durante gran parte del año está cerrada», cuenta Azpilicueta sobre sus inversiones en el sector inmobiliario.

«Me interesé, estuve en contacto con los jugadores y me ilusiona empezar otras aventuras diferentes al fútbol. A mí siempre me ha gustado el mundo de los negocios, leo y me informo para iniciar nuevas aventuras», comenta. También está dentro del mundo de los eSports, sector en el que no son pocos los futbolistas que también han invertido en los últimos años: «Tengo un equipo desde hace dos años. Falcons se llama. El crecimiento está siendo bestial, es una industria nueva y puede aprender de cosas diferentes. Lo principal es el fútbol y la familia, pero cuando tengo tiempo libre intento formarme para iniciar aventuras».