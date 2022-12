Azpilicueta: «Ahora empezamos de cero»

Nadie tiene una mala palabra para este navarro que está saboreando al máximo cada minuto con la selección española. César Azpilicueta (Zizur Mayor, Navarra, 1989) es una de las voces con más peso del vestuario nacional. Todo el mundo le respeta y le quiere a partes iguales. Genera buen ambiente, hace grupo, aporta experiencia y, lo que es más importante, tiene mucha calidad. Junto a Dani Carvajal, con el que tiene una competencia sana por el puesto, forman uno de los laterales derechos más completos del Mundial.

César acude tranquilo a su cita con OKDIARIO. Con una sonrisa se sienta en la silla y empieza a responder preguntas con la mayor naturalidad posible. Está algo tocado tras el golpe que sufrió en el gemelo frente a Japón, aunque espera llegar a cien por cien al duelo contra Marruecos, donde tratará de superar por fin la barrera de los octavos de final en un Mundial. En Brasil se volvió a casa en la fase de grupos, en Rusia en octavos y quiere que a la tercera sea la vencida.

Pregunta: Lo primero, ¿cómo está?

Respuesta: Estoy mejor. Ojalá esté en las mejores condiciones para el próximo partido.

P: ¿Cómo se ha recuperado el vestuario de la derrota contra Japón?

R: Nuestro objetivo siempre es ganar. Nos hubiese gustado ganar los tres partidos y pasar como primeros, pero los rivales juegan. Japón fue un contrincante muy fuerte, pero ahora hay que recuperarse porque en octavos de final todos empezamos de cero. Hay que valorar dónde estamos y aprovechar estas oportunidades.

P: ¿Cómo fueron esos tres minutos en los que estuvieron eliminados?

R: Lo vivimos con muchos nervios, pero lo único que podíamos controlar era nuestro partido. Teníamos que intentar transmitir energía para que el equipo estuviese tranquilo. Teníamos que buscar nuestro juego, que al final de eso se trata. Sabíamos que un empate nos clasificaba, por lo que teníamos que gestionar esos minutos para tratar de volver al partido.

P: ¿Es verdad que Luis Enrique no sabía que estaban eliminados?

R: Si él lo dice, no lo sabría. Nosotros sí lo sabíamos porque veíamos el marcador, pero Luis Enrique estaba en la línea de banda. Ya dijo que estaba concentrado en el partido. Al final eso es lo que se puede controlar. Fueron momentos de nervios, pero sólo podíamos dominar nuestro partido.

P: ¿Cómo fue el día siguiente a la derrota con los nervios más calmados y viendo que habían evitado a Argentina y Brasil?

R: Cuando se pierde no se puede estar contento. Somos ganadores. Hasta con Alemania el vestuario se quedó con la sensación de que se nos había escapado. Ese es el carácter de ganadores que tenemos. Ahora de igual el cuadro. Sólo hay que pensar en Marruecos, que es el próximo partido. Luego, si quieres ser campeón, hay que jugar contra todos, unos llegarán mejor que otros y en situaciones diferentes, pero de nada sirve pensar más allá de la eliminatoria que tenemos contra el combinado marroquí.

P: ¿Qué saben de Marruecos?

R: Es una selección que ha pasado con siete puntos y que ha mejorado el papel que hizo en Rusia. Está por méritos propios. Es complicado crearla ocasiones, juegan muy bien en equipo y tenemos un partido duro donde hay que demostrar esa ilusión y ambición por pasar de ronda.

P: Es su tercer Mundial y nunca ha pasado de octavos. Ya toca.

R: Toca pasar y llegamos en un momento como equipo muy bueno. Estas rondas se deciden por pequeños detalles. En las dos experiencias anteriores los resultados no fueron buenos, pero ahora estamos en un gran momento como equipo. Hemos conseguido buenos resultados en el pasado, pero cuenta el presente. Así que ahora toca hacer un gran partido.

P: ¿Cómo ayuda su experiencia a este grupo tan joven?

R: Es humano que cuando ganas haya euforia y cuando pierdes pesimismo, pero los jóvenes ya han vivido experiencias de nivel. Siempre intentas aportar. Cuando eres joven lo ves de otra forma. Estamos en un gran momento como equipo, pero son partidos en los que a veces la línea es muy fina entre la victoria y la derrota. Esos pequeños detalles hay que trabajarlos al máximo para que caigan de nuestro lado.

P: ¿Duele cuando se pone el foco de las críticas en los más veteranos?

R: Al final son cosas del fútbol y cada uno tiene su opinión. Lo importante es mantener el equilibrio. Cuando se está bien hay que tener tranquilidad y cuando se está mal igual. También hay que analizarse a uno mismo para saber qué estás haciendo y si puede hacer más para mejorar. Cada uno da su opinión y se respeta, pero si te metes en opiniones externas es difícil.

P: España es un país de extremos. ¿El entorno afecta?

R: En general, en el fútbol el sentimiento está. Es difícil no generar optimismo en la victoria y pesimismo en la derrota. Es algo natural. El partido contra Costa Rica nos salió muy bien, pero eso sólo sirve para clasificarte para octavos. Hay que valorarlo todo en su justa medida.

P: En su primera etapa con España lamentaba que no se había visto su mejor versión. ¿Ahora sí está satisfecho con el rendimiento dado?

R: Siempre quiero mejorar, es mi forma de ser, pero desde 2013 a 2018 no había podido demostrar mi nivel. Desde la Eurocopa Luis Enrique confió en mí, me intenté adaptar y ahora queda lo mejor, que es el Mundial.

P: España tiene uno de los mejores laterales derechos del Mundial. ¿Cómo es la competencia con Carvajal?

R: La competencia es buenísima. Yo siempre valoro la competencia sana, que es muy buena. Dani es un jugador de máximo nivel y los dos intentamos aportar lo que sabemos al grupo. Es un tipo fenomenal, llevamos muchos años juntos y de eso se trata, de estar ambos preparados para ponérselo difícil al seleccionador. Somos diferentes y eso nos ayuda.

P: ¿Cómo ve la afición de Luis Enrique por Twitch?

R: Claro que se ven. Está muy bien. Es una forma nueva de comunicar, pero yo lo veo fenomenal. Me parece muy natural y una forma de conectar con muchísima gente.

P: Ha sido dirigido por muchos entrenadores. ¿Luis Enrique es el más especial?

R: Cada uno es diferente. Luis Enrique es un grandísimo entrenador y siempre ha demostrado esa idea por la confianza en un estilo de juego. Aprendo cada día de él y de su cuerpo técnico. Tenemos que seguir creciendo.

P: ¿Cómo ha cambiado el grupo con el que debutó en 2013 al actual?

R: Es diferente porque es más joven. Algunos han debutado recientemente. En 2013 había un grupo más maduro con gente que había ganado dos Eurocopas y un Mundial. Ya sólo quedan Alba y Busquets desde mi debut. He podido disfrutar en todos los grupos.

P: Como defensa, ¿qué nos dice del Rodri central?

R: Es un jugador de altísimo nivel. Lo lleva años demostrando. Luis Enrique cree que puede aportar al equipo y lo está haciendo muy bien.

P: ¿Usted se imagina el camino hacia la Eurocopa de Alemania sin Luis Enrique?

R: Ahora mismo sólo pensamos en el Mundial. Cada uno tomará las decisiones que crea, pero para mí es complicado de controlar. Ojalá que hagamos un gran torneo y sigamos muchos años juntos. Llevamos una progresión muy buena que ojalá continuemos en Qatar.

P: Habla de la progresión. Lo ha ganado todo, pero la guinda sería el Mundial.

R: Ojalá. Sería impresionante. Quedan cuatro partidos, que serán muy duros, y hay que ir día a día. La ilusión y la ambición está y hay que dar el máximo por todos los que nos apoyan.

P: En verano se le vinculó con el Barcelona y recientemente con el Real Madrid. ¿Qué nos puede decir?

R: No se puede creer todo lo que sale, que si no te vuelves loco.

P: Además del fútbol es un gran emprendedor.

R: Sí. Tengo una startup de multipropiedad. Quizá en España no está tan extendido como en Estados Unidos, pero es una posibilidad de dar una segunda vivienda por un precio mucho más económico para poder disfrutar de las vacaciones sin la necesidad de tener una casa que durante gran parte del año está cerrada. Me interesé, estuve en contacto con los jugadores y me ilusiona empezar otras aventuras diferentes al fútbol. A mí siempre me ha gustado el mundo de los negocios, leo y me informo para iniciar nuevas aventuras.

P: También está metido en el mundo de los eSports.

R: Tengo un equipo desde hace dos años. Falcons se llama. El crecimiento está siendo bestial, es una industria nueva y puedo aprender de cosas diferentes. Lo principal es el fútbol y la familia, pero cuando tengo tiempo libre intento formarme para iniciar aventuras.

P: ¿Qué haría si ganamos el Mundial?

R: Yo creo que me pondré el pelo rojo y amarillo, eso estaría bien (risas).