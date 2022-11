¿Qué partidos del Mundial se retransmiten por abierto en TVE?

El Mundial de Qatar 2022 está ya en marcha y muchos aficionados no tienen claro qué partidos se dan en abiertos y cuáles son de pago. La televisión pública española, RTVE, ofrecerá gratuitamente 20 encuentros de los 60 que se disputan en esta Copa del Mundo. Entre ellos estarán, obviamente, los de la selección que dirige Luis Enrique.

Estamos metidos ya de lleno en el Mundial de Qatar 2022 con cuatro encuentros por día y los amantes del fútbol buscan cualquier momento para disfrutar delante de la televisión de los partidos que el trabajo o la agenda les permiten ver. Desde por la mañana, a las 11:00 horas se disputa el primer encuentro del día, siendo el segundo a las 14:00 horas, el tercero a las 17:00 horas y el último a las 20:00 horas.

El gran problema surge cuando hablamos de dónde ver los partidos del Mundial de Qatar 2022. Parece que no ha quedado claro en qué canal se puede ver, ya que RTVE no tiene la emisión de la Copa del Mundo en exclusiva, por lo que no puede dar todos los encuentros. A continuación detallaremos los choques que da el ente público para los que no quieren o no se pueden permitir el canal de pago, o por si prefieren las narraciones en La1.

De la fase de grupos RTVE emitirá 10 encuentros, por lo que los otros 10 restantes serán de la fase final del Mundial de Qatar 2022. Esto significa que de los 64 partidos que se disputan en la Copa del Mundo se podrá disfrutar de 20 choques en La 1 por televisión. En streaming y en vivo online se podrán ver mediante la aplicación de RTVE Play. Por otro lado, en OKDIARIO encontrarás la mejor información acerca de todo lo que suceda en el país asiático.

Los partidos que da RTVE