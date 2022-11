Así son los narradores y comentaristas que retransmiten el Mundial de Qatar en TVE

El Mundial de fútbol tiene sus peleas más allá de la competencia, dura y sana, de entrar en una convocatoria como jugador. Hablamos de un evento sin parangón que, además, en el caso de Qatar 2022, se celebra en unas fechas poco habituales para este tipo de citas. Se trata de un espectáculo especialmente atractivo para emitir en televisión y en España, TVE, la televisión pública, decidió obtener los derechos de emisión del torneo y retransmitir los partidos de la selección española, además de otros relevantes. Para ello, cuenta entre sus narradores con un clásico y con un elenco de comentaristas que repasamos a continuación.

Juan Carlos Rivero es un clásico de la cadena pública e igual que hiciera con eventos futbolísticos previos y con otros eventos deportivos como los Juegos Olímpicos, estará liderando la retransmisión poniendo su voz a la narración. Elogiado por algunos y criticados por otros, sobre todo en las redes sociales, su estilo pausado será el que acompañe a los telespectadores en los encuentros de España que decidan seguir por la cadena pública, que no es la única que cuenta con los derechos de emisión del Mundial de Qatar 2022 en España.

Rivero estará acompañado de un elenco de comentaristas que en los partidos darán su visión particular sobre las evoluciones del encuentro y de los jugadores que se emplean en él. No hablamos de personajes cualquiera, si no de ex jugadores con pasado en la selección española de fútbol y en algún caso, un pasado muy, muy relevante.

Iker Casillas es el primero de los nombres destacados entre los comentaristas de RTVE para el Mundial de Qatar 2022. El que fuera portero del Real Madrid y la selección española ahora se emplea en el análisis de los partidos, tanto en la Liga Santander a través de Movistar+, como en el Mundial de Qatar, en este caso vía TVE. En sus primeras apariciones fue cuestionado por sus escasas intervenciones, pero a medida que pasaron los partidos, se fue calentando.

Los comentaristas del Mundial en TVE

Junto a Iker, el otro nombre más destacado es el de Andrés Iniesta, también campeón del mundo en 2010 y autor del gol que, precisamente, convirtió a España en ganadora de un Mundial de fútbol por primera vez en su historia. Aún en activo en las filas de Vissel Kobe, TVE anunció su fichaje como comentarista, en otro perfil pausado que veremos cómo se adapta a esta faceta.

Casillas e Iniesta, así como también Juan Carlos Rivero, se verán acompañados por las voces de otros tres futbolistas que en algún momento vistieron la camiseta de la selección española. Con, teóricamente, más desparpajo, Carlos Marchena y Santi Cazorla pueden dar otro punto diferente al de Iker y Andrés a las retransmisiones, mientras que TVE sigue contando con un experimentado Albert Ferrer para acompañar al narrador en los partidos decididos para su emisión en la cadena pública española.

¿Qué partidos emite TVE del Mundial?

TVE retransmitirá en directo muchos partidos del Mundial de Qatar 2022, pero no el campeonato íntegro. La cadena pública española de referencia se compromete a la emisión de todos y cada uno de los encuentros que dispute España en el torneo, así como también del partido inaugural, las dos semifinales y la final en la que se decidirá qué país es el campeón del mundo para los próximos cuatro años. Además, RTVE tendrá dos programas especiales sobre el Mundial. El primero estará presentado por el periodista Marcos López desde Qatar, a las 14:00 horas, mientras que por la noche, en Teledeporte, Paco Caro tomará el mando para ofrecer todos los resúmenes y goles de la jornada, de 22:00 a 23:00 horas.