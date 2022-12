El anunciado desnudo de la explosiva Ivana Knoll en Qatar

Ivana Knoll sigue en boca de todos. La aficionada croata arrasa allá por donde va y es sin duda la gran sensación del Mundial de Qatar en lo que se refiere a las gradas. En el útimo partido volvió a arrasar con su outfit y también tuvo algún que otro problema con los vigilantes de seguridad del estadio por su atrevido modelo, pero no pasó a mayores. La croata no se achanta, y en las últimas horas ha respondido a aquellos que aseguran que su plan es desnudarse si Croacia gana el torneo.

Ivana Knol ha querido aclarar que ella nunca prometió eso. A través de su cuenta personal de Instagram se encargó de desmentir esa noticia. “¡Noticias falsas! La mentira de los medios. No me voy a desnudar si Croacia gana la Copa del Mundo”, señala el mensaje que escribió en una storie, dejando muy claro que no va a posar sin ropa pase lo que pase con su selección.

Una Ivana Knoll que se mostró indignada tras sus problemas en el estadio durante el duelo de cuartos de final frente a Brasil. Aunque hasta el momento no se ha publicado el informe policial de su detención, la propia Knöll explicó qué fue lo que ocurrió: «No permiten que los hinchas se tomen fotos conmigo y no me permiten posar para fotos aquí en la baranda de la tribuna. Luego les pregunté (a los de seguridad) por qué eran tan groseros».

«Tuve dudas sobre venir aquí. Entonces escuché las reglas y me sorprendió. El código de vestimenta prohíbe mostrar los hombros, las rodillas, la barriga y todo y yo estaba como, ¡Dios mío, ni siquiera tengo la ropa para cubrir todo eso! Estaba muy enojada porque si no soy musulmana y si en Europa respetamos el hijab y el niqab, creo que también deben respetar nuestra forma de vida, nuestra religión y, al final, yo uso vestidos, bikinis porque soy una católica de Croacia que está aquí por la Copa del Mundo», añade.