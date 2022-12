«Marruecos no es un equipo humilde»

España y Marruecos se ven las caras este martes con motivo del enfrentamiento de los octavos de final de este Mundial de Qatar. El encuentro trasciende más allá de lo futbolístico al ser un choque entre países vecinos, por la gran comunidad marroquí que reside en territorio nacional o por el número de futbolistas que han jugado o juegan en equipos españoles. Achraf Hakimi lo hizo en el Real Madrid, Bono y En Nesyri lo hacen en Sevilla actualmente, Munir jugó en el Málaga, Abde comienza a despuntar estando cedido en el Osasuna…

Todos ellos tienen un denominador común, a parte de ser marroquíes. Y es que pasan por las manos de Kasawi, el barbero que corta el pelo a todos y cada uno de los futbolistas de la selección y con el que mantiene una grandísima relación de amistad con En Nesyri «desde hace más de seis años». OKDIARIO ha podido hablar con él en la previa del encuentro y se lamenta por no haber podido viajar al Mundial «por motivos de trabajo y familiares» aunque no descarta cogerse un vuelo si Marruecos vence a España.

PREGUNTA: ¿Cómo está?

RESPUESTA: La verdad que bien, ahora un poco más tranquilo porque estando el Mundial, y aunque iba a ir, pero no he podido por temas personales, me ahorro el viaje a Sevilla todas las semanas (risas).

P: Dice que tenía pensado ir al Mundial

R:Iba a ir, pero por temas de trabajo y familia no he podido. El negocio lo llevo yo solo aquí y no trabajo con nadie, pues me ha sido complicado derivar el trabajo en otra persona así que no ha sido posible.

P: Muy amigo de En Nesyri, ¿no?

R: Con En Nesyri llevo trabajando seis años como barbero personal y también con Bono allí en Sevilla. Luego cada vez que los jugadores de la selección de Marruecos vienen aquí ya sea de preparación o de vacaciones a Marbella también tengo la oportunidad de trabajar con ellos.

P: Marruecos este año está muy bien.

R: No descarto que si se gana a España, a lo mejor cojo un vuelo y me voy para Qatar.

P: ¿Qué cree que va a pasar en el partido?

R: Uf, contra España… Hablando con Youssef (En Nesyri), me recordaba el gol que le metió a España en el Mundial de Rusia. Ese mítico gol a Sergio Ramos y Piqué. Pero ahora Marruecos tiene una selección más fuerte. Creo que ahora es tres o cuatro veces más fuerte que hace cuatro años. España es obviamente una de las favoritas porque es un equipo grande. Obviamente no está Iniesta, ni Xavi, pero está Gavi, Pedri o Morata, que no sé porque la gente no confía, pero es un goleador nato y lo está demostrando. Yo creo que va a ser un partido muy duro donde va a haber muchos palos (risas), va a ser una guerra entre Amrabat y Gavi porque los dos son increíblemente luchadores donde mueren en los 90 minutos. Por la parte de España, son muy técnicos porque tiene muchos cracks y Marruecos juega mucho al espacio y al contraataque con jugadores como Achraf, que es una locura.

P: Achraf está tocado para el partido.

R: Achraf está tocado, pero ya lo estaba antes del partido de Canadá y al final jugó. Por eso ha estado jugando hasta el minuto 70. Por lo que, en ese minuto, y dando por hecho que está tocado, seguro que va a jugar tocado, van a hacer eso. Achraf jugará de inicio y en el minuto 60 o 70 le cambiarán por Mazraoui que entrará en su posición natural.

P: Ante Canadá En Nesyri anotó su primer gol en el Mundial.

R: Está muy bien, aunque viene de una racha difícil en la Liga, ya sabes cómo es el fútbol que hay cosas internas que no se ven, pero En Nesyri hace dos temporadas metió 24 goles y esta última temporada ha sido un poco floja porque tuvo una lesión de cinco meses la cual la gente no sabe mucho. La vuelta ha sido un poco difícil, pero ha seguido trabajando y está totalmente enfocado porque es el único jugador marroquí que marca en dos Mundiales seguidos y el otro día en el amistoso contra Georgia también marcó. Ahora mismo está enchufadísimo y según lo que hablo con él, está 100% enfocado en el Mundial y sacar su prime y darlo todo, ya sea cayendo en octavos contra España o más adelante. Lo más importante es dejarlo todo.

P: ¿Tendrán muchas ganas de ganar a España?

R: En Marruecos hay muchas ganas de ganar a España porque somos vecinos y personas como yo somos mitad y mitad. La gente de allí no olvida que en el partido de 2018 a España le dieron un gol desde el VAR que fue fuera de juego, entonces quieren una revancha de ese partido y están con muchas ganas.

P: ¿Están muy motivados los jugadores?

R: Sí, están muy motivados. Hay que tener en cuenta que Marruecos ha pasado como primera de grupo cuando era la menos favorita. Ganando a equipos como Canadá o Bélgica y sin recibir gol en contra, ya que el único fue en propia puerta. Eso te dice mucho de la defensa y el bloque defensivo de Marruecos. España no es Bélgica porque España tiene muchísima más calidad y tenemos jugadores mucha más talla. Y digo ‘tenemos’ porque quiero que gane España y quiero que gane Marruecos (risas). En el partido, la balanza se va a inclinar por la amistad porque van a estar mis amigos ahí, pero gane quien gane me voy a poner contento.

P: ¿Con quién tiene gran amistad a parte de En Nesyri?

R: Con Bono me llevo fenomenal, es un buen amigo, con Munir, el segundo portero, que es un fenómeno y tengo una amistad con él desde hace siete años aproximadamente, también con Hakimi me llevo fenomenal y cada vez que viene aquí tengo el placer de trabajar con él. Al final hice mucha amistad con muchos jugadores porque Marruecos hizo la preparatoria en España antes de ir al Mundial y entonces tuve la oportunidad de estar con la selección los tres días que estuvieron en Sevilla y estuve en el hotel con ellos trabajando y pude atender a toda la selección y fenomenal la verdad.

P: ¿Qué le comentaban antes de ir a Qatar? ¿Confiaban en llegar lejos?

R: Te digo lo que piensan muchos jugadores y muchos marroquíes aunque otros muchos quieran ver el equipo como un equipo humilde… No lo somos, no somos humildes. Eso es lo que la gente se equivoca. Un equipo humilde no va con uno de los jugadores africanos más caros de la historia y uno de los mejores laterales del mundo como lo es Achraf Hakimi. Ziyech, uno de los mejores jugadores zurdos que hay actualmente. Tenemos a Abde en el banquillo que es un jugador revelación aquí en la Liga. En la portería tenemos al Zamora de la Liga… Por ello no se puede ir de humilde y eso es lo que la gente debe entender. El partido entre España y Marruecos va a ser un partido con grandes jugadores enfrentándose. Somos una gran selección, en los octavos de final contra otra gran selección y una de las favoritas por lo que va a ser un partido de tú a tú.

P: ¿Y esto los jugadores lo saben?

R: Los jugadores lo saben. Hay jugadores como Ziyech que saben lo buenos que son. Es un jugador tipo Cristiano Ronaldo, dice: “Soy el mejor del mundo y me da igual que haya otro mejor que yo”. Luego jugadores como Hakimi, que juega todas las semanas con Messi, Neymar y Mbappé. No se va a venir abajo en un partido de un Mundial porque está acostumbrado a jugar con los mejores jugadores del mundo que hay actualmente. Ellos van con esa motivación, van sobradísimos la verdad.

P: Que gane el mejor, ¿no?

R: Yo, gane quien gane, voy a estar contento. Me voy a alegrar si pasa España, igualmente si pasa Marruecos. Para mí va a ser una locura y voy a alegrarme por mis amigos, pero lo más importante es que la gente disfrute del partido y ojalá sea un partido donde no haya bronca, que se juegue al fútbol y que no haya palos ni nada. Que nos demuestren que España es una de las mejores selecciones del mundo y Marruecos, que viene siendo la gran revelación del Mundial, espero que nos den un gran espectáculo.

P: ¿Qué le cuenta En Nesyri del Mundial?

R: Yo siempre le escribo cuando me despierto. A parte de ser su barbero es como de la familia, es como un hermano. El otro día le dije: “Mira, ahora mismo estás en todas las portadas del mundo después de haber eliminado a Canadá y meter un golazo. No olvides sobre todo las críticas que habían antes de esto” porque los éxitos son pasajeros y de las criticas es de lo que se debería aprender porque si todo fuera éxito, uno no avanza. Uno avanza a través de las críticas, que son la gasolina para seguir avanzando y crecer.

P: ¿Y qué le dice a sus consejos?

R: Él siempre me agradece el apoyo y sabe que se lo digo todo de corazón. Y para adelante porque nunca va a dejar de trabajar.