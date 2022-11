Lío monumental en la selección de Serbia. En pleno Mundial de Qatar, un escándalo sexual y de infidelidades sacude al combinado nacional, cuyo vestuario estaría completamente roto después de lo sucedido. Según el periodista británico Richard Wilson, especializado en fútbol balcánico, dos jugadores se habrían acostado con las mujeres de dos de sus compañeros, formando un incendio absoluto en el equipo.

En primer lugar, el periodista desliza que la supuesta razón por la que Vlahovic no está jugando es por el hecho de que se acostara con la esposa del portero Rajkovic. Ese sería el motivo por el que el delantero de la Juventus no está teniendo protagonismo en el Mundial. Por si fuera poco, el reportero también cuenta que Nemanja Gudelj se habría acostado con la pareja de Luka Jovic, Sofija Milosevic. Una infidelidad que acabó en una pelea entre ambos durante un entrenamiento según los rumores vertidos por Wilson.

Partners are allowed to visit the World Cup camp but this may have gone badly wrong.

Dusan Vlahovic has been alleged to have slept with the wife of back up keeper Predrag Rajkovic. Along with this, Nemanja Gudelj has been alleged to have slept with the partner of Luka Jovic.

