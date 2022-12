Se filtra un escandaloso vídeo sexual de Gonçalo Ramos, el heredero de Cristiano Ronaldo

Gonçalo Ramos ha sido una de las grandes revelaciones del Mundial de Qatar pese a la eliminación de Portugal en cuartos de final. El joven delantero consiguió quitarle el puesto en el equipo titular a Cristiano Ronaldo, con lo que eso conlleva, y marcó un hat-trick en octavos de final frente a Suiza. Sin embargo, en las últimas horas se habla más del atacante luso por algo que nada tiene que ver con sus prestaciones sobre el terreno de juego.

Es que Gonçalo Ramos está comprobando la peor cara de las redes sociales, pues se ha filtrado una grabación en la que se le ve masturbándose. El vídeo es antiguo, pero ha sido tras su explosión en el Mundial de Qatar cuando algunos usuarios han decidido publicarlo, arriesgándose a ser detenidos porque es un delito.

Le defienden en redes

La modelo Margarida Corceiro, novia de su compañero João Félix, gran amigo del afectado, se pronunció diciendo lo siguiente en su perfil oficial: «Me entristece mucho ver que la gente se burla de este tipo de intercambio. Somos tan débiles que no podemos acabar con el ‘mira lo que me mandaron?’. Y sí, todos somos personas. Incluso los jugadores de fútbol». Joana Albuquerque, ex participante de Gran Hermano Portugal, también saca la cara por él: «A veces las personas en las que confiamos son las que no quieren vernos brillar. ¿Habías visto que el video de Gonçalo Ramos solo apareció tras su actuación de ayer? No fue casualidad».

La realidad es que muchos usuarios de Twitter han reaccionado a las imágenes y no han dudado en comentarlas y hacer todo tipo de bromas. Sin ir más lejos, tantos han sido los mensajes que ha recibido el futbolista, que se ha convertido en Trending Topic durante este martes. Son días complicados para Gonçalo Ramos, que se centra en su carrera como profesional y pasa de este escándalo. El ariete, que milita en el Benfica, suena para reforzar varios grandes de Europa.