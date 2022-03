El tema ha revolucionado Portugal y está agitando el vestuario del Atlético de Madrid. Margarida Corceiro, novia del futbolista João Felix, ha sido víctima de un escandalo de cariz sexual al ver fotos íntimas suyas expuestas en las redes sociales. La actriz, muy famosa en el país vecino, está considerada como una de “las novias de Portugal”. Margarida es una estrella total con una solida carrera como protagonista en series y telenovelas. El hecho de que estén circulando fotografías en las que aparece desnuda por las redes sociales ha paralizado al país y ha abierto el debate sobre los límites de lo privado y la moral. ¿Es el precio a pagar por la fama o es un atentado contra su privacidad y dignidad? La pregunta está en la calle, pero en Portugal tanto los medios de comunicación como la opinión pública parecen estar del lado de la joven.

Margarida lleva siendo una gran estrella desde que era prácticamente una niña. Su gran belleza y su talento le abrieron las puertas de la televisión. Con apenas 17 años conoció al futbolista João Felix y se enamoraron. Ambos muy jóvenes, guapos y con éxito profesional, forman una de las ‘power couple’ más admiradas por la generación Z lusa. Fruto de una sociedad machista, la actriz se vio en entredicho en muchas ocasiones al ser acusada de “novia de” y de “subirse al carro del nuevo Cristiano Ronaldo”, pero lo cierto es que ambos vieron despegar su carrera prácticamente a la par. Ahora, el nombre de la diva portuguesa está en boca de todos por culpa de unas fotografías en las que se la ve desnuda frente al espejo y que en el pasado habría enviado, supuestamente, a un exnovio que las habría filtrado por despecho.

La opinión pública y los medios de comunicación no han tardado en hacerse eco del escandalo sexual denunciado por Joana Albuquerque, una estrella de reality shows. La joven fue la primera en alzar la voz y denunciar- con publicación de foto del supuesto filtrador, ex de la actriz- algo que también ha hecho João Felix, en claro apoyo a su chica. Margarida Corceiro guarda silencio de momento, algo que su novio no parece estar dispuesto a hacer. El hecho de que en las fotos publicadas, Margarida fuera aún menor de edad está levantando aun más ampollas en una sociedad conservadora como la portuguesa. Varias han sido las figuras públicas que la han apoyado públicamente, algo que ha conseguido arrastrar al resto de la opinión pública que se muestra completamente solidaria con una joven cuyo único error fue confiar su intimidad a quien no la merecía.

Un amor con altibajos

El futbolista colchonero y la actriz se conocieron en el 2019 y desde entonces mantienen un noviazgo con idas y venida. La distancia, la incompatibilidad de agendas y los celos han marcado la relación de dos personas jóvenes que han conocido la fama a edad muy temprana. En febrero del 2020, Arancha Zur, una médica española, hizo tambalear los cimientos de la relación al publicar una conversación íntima con el jugador. Sin embargo, el amor resistió y siguen juntos hasta hoy. Ante el escándalo, Felix ha dado la cara por si novia. Quizá su amor sea mucho más fuerte de lo que muchos piensan.