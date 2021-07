Wags contra las críticas: las respuestas más épicas ante las críticas más absurdas

Por suerte, no sucede en todos los casos, pero en más de una, de dos y de tres veces se ha visto como la mujer de un futbolista ha tenido que cargar con la culpa de que el deportista no haya tenido el mejor de los días. Algo incomprensible puesto que no son ellas quienes están en terreno de juego ni tampoco las causantes de que un balón no consiga entrar en la portería. Pero por desgracia, las críticas a las wags siguen a la orden del día.

Ellas ya no se callan y sus respuestas a las que las critiquen injustamente son épicas. La cantante Edurne vivió hace unos meses uno de esos momentos después de que su chico, el portero David de Gea, fallara un penalti que hizo que su equipo no ganase el título de campeón de Europa League. Los seguidores del club británico, no dudaron en señalarla a ella como culpable. “A De Gea solo le falta llegar al hotel y que a Edurne le duela la cabeza”, “El único gol que ha metido en su vida De Gea ha sido con Edurne»; «Lo único envidiable de la vida de De Gea es que se fo*** a Edurne»; «La vida está sabiendo ser justa con De Gea por tener a Edurne» o «Edurne es la única que ha visto a De Gea meterla”, son solo algunos de los comentarios que la madrileña tuvo que aguantar.

“Y una vez más, hoy se demuestra que hay mucho que hacer en la sociedad para luchar contra el machismo”, respondió la cantante en su cuenta de Twitter, que por supuesto recibió una oleada de apoyo inmediatamente, tanto de celebs como de anónimos.

Y una vez más, hoy se demuestra que hay mucho que hacer en la sociedad para luchar contra el machismo — Edurne (@Edurnity) May 26, 2021



Poco después, dijo en una entrevista que estas críticas tan negativas las ignora totalmente. “Ni las leo. Las que van a hacer daño es que no merecen la pena. Hay mucha gente que, bueno, no sé si es por desahogarse”.

De este tema, por desgracia, también sabe mucho Sara Sálamo. La canaria, que es pareja de Isco Alarcón, con quien tiene dos hijos, ha tenido que aguantar muchos comentarios fuera de lugar en las redes. “Isco está así por ti”, “Puta, nunca te perdonaré lo que le hiciste a Isco”, “¡Te has cargado a Isco, zorra!”, “Puta Isco y puta Sara”, son solo algunos de los post que recibió en mayo de 2020, tras un partido en el que el malagueño no brilló como siempre. Tal y como hizo Edurne meses después, la actriz canaria les respondió, en su caso tirando de ironía: “En España no hay machismo”.

Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, no solo ha tenido que aguantar críticas constantes, también amenazas. Algunos de los más duros fueron: “Tanto vosotros como vuestros hijos morirán de un infarto», «Tu esposo es un perro con cáncer y tus hijos también», «No te atrevas a publicar el gol de Morata o iré a tu casa y te quemaré viva”.

Cansada de los comentarios, la italiana decidió hacer públicos los insultos que había recibido: “Sinceramente, no estoy sufriendo por ninguno de estos mensajes, de verdad. Ni siquiera creo que sea algo de ‘italianos’ sino de ignorancia. Si le hubiera pasado a una chica más vulnerable habría sido un problema. El fútbol es un deporte para unir, no para descargar nuestras frustraciones. Espero que en el futuro se puedan tomar medidas serias para este tipo de personas, porque es vergonzoso e inaceptable”, escribió en un aplaudido post.