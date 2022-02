Sábado, 5 de febrero. Cristiano Ronaldo celebra 37 años rodeado de los que más quiere: sus cuatro hijos y su novia, Georgina Rodríguez. Sin embargo, su cumpleaños no es lo único en celebrarse en la casa del casi matrimonio en estos días. El docureality de Netflix ‘Soy Georgina’ es un éxito en todo el mundo y ha logrado catapultar a la de Jaca en lo más alto del estrellato a nivel mundial. Gracias al documental, Gio se ha convertido en una “primera marca” por si sola, capaz de volar (muy) alto más allá de ser la novia del astro del Manchester United. El éxito ha alcanzado tales cuotas que Georgina ya se encuentra negociando la segunda temporada del reality. LOOK ha podido acceder de primera mano a algunos detalles del contrato millonario que permitirá a la joven seguir engordando su cuenta corriente y su fama.

12 de enero de 2022. Gio y CR7 cogen el jet privado del jugador- ese que tanto hemos visto en el serial de la socialité- desde Manchester rumbo a Madrid. En vez de alojarse en una de las tres casas que la pareja posee en la capital, prefieren hacerlo en una suite Deluxe del céntrico Hotel Villamagna. Esa misma noche cenan en el restaurante Amós, en el mismo Villamagna, tal y como informó Vanitatis. Se retiraron pronto ya que el día siguiente les esperaba un día de infarto. Georgina y Cristiano viajaron a la capital española por dos motivos muy concretos: acudir a una revisión médica al Hospital Universitario Quiron y reunirse con la cúpula de Netflix España. Aunque el reality protagonizado por la española con mayor número de seguidores en Instagram no se estrenaría hasta el 27 de enero, la apuesta por el gigante audiovisual por Gio estaba clara y quería una segunda temporada. De hecho, el rodaje ya ha empezado. A Netflix, el embarazo de Georgina le parece gancho suficiente para atraer a la audiencia y ese será el leitmotiv de la segunda temporada. La mudanza a Manchester, el embarazo y posterior nacimiento de sus gemelos centrarán la atención del reality, sin menoscabar la ostentación y la predilección por la moda y el mundo del lujo, que ya son marca de la casa. Todo ello ha cambio de varios millones de euros. En el 2019, Gio contaba con una fortuna personal de 8.9 millones. A finales del 2021, y ya con el contrato de Netflix firmado, su fortuna se estima, según Forbes, en 23 millones de euros. Hagan ustedes las cuentas.

La opinión pública portuguesa, indignada por la ausencia de la familia Aveiro

No obstante, no todo es oro sobre azul. Aunque el documental es también un éxito en Portugal, país de Cristiano, gran parte de la opinión pública se ha indignado por no incluir a la familia del crack en ninguno de los 6 capítulos de la primera temporada. De las redes sociales a los programas de televisión, muchos han sido los portugueses que no entienden como se excluye a la familia del futbolista en general y a la madre, Dolores Aveiro, en particular. Una de las voces más críticas ha sido la de Duarte Siopa, uno de los presentadores más queridos en el país vecino. En su programa ‘Manha CM` de la cadena CMTV el tema ha sido abordado varios días y el comunicador no ha dudado en expresar su opinión: “A mi me ha gustado mucho el documental, no tengo nada en contra de Georgina, pero dejadme que os diga: no entiendo como la familia de Ronaldo no aparece y mucho menos Doña Dolores Aveiro. Sin ella no habría Ronaldo y sin Ronaldo no habría documental ni avión privado que exhibir. Repito: me ha gustado mucho el documental, pero no puedo tolerar la ingratitud”. Revistas como ‘Flash’ Y ‘VIDAS’ o páginas web tan relevantes como ‘Hiper FM’ o ‘Dioguinho’ se hicieron eco también de la ausencia de las mujeres del clan Aveiro mostrando sorpresa e indignación. El revuelo llegó a tales magnitudes que la propria Gio en entrevista al diario británico ‘TheSun’ habló del tema: “Es mi reality y ellas no están (Dolores y las hermanas de Cristiano) porque no se dieron las circunstancias para que estén”. LOOK ha podido saber que en la segunda temporada si se contempla un mayor protagonismo de la familia del deportista. Y es que aunque la relación de Georgina con la familia Aveiro ha tenido sus altibajos, lo cierto es que en este momento reina la paz familiar. ¿Será definitiva? Veremos.