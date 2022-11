Ivana Knoll, la explosiva aficionada que desafía las reglas de Qatar y acapara todas las miradas

Los jugadores de la selección de Croacia están bien animados en las gradas de Qatar. Una de las aficionadas es la reina de la belleza de su país, una Ivana Knoll que fue Miss Croacia y que pone a prueba las estrictas reglas de vestimenta que imperan en el Mundial. La sexy aficionada genera polémica en la Copa del Mundo en este sentido, pero lo que realmente hace es acaparar miradas y protagonismo cada vez que juega Croacia.

Tradicionalmente los aficionados suelen elegir una ‘musa’ particular en pleno Mundial. En la presente edición de Qatar 2022, una de las bellezas que se está haciendo famosa en los estadios y en las redes es Ivana Knoll, que además revoluciona Doha con sus posados en bikini o sus sesiones de vídeo y fotos en un país en el que no acostumbran a ver a mujeres tan ligeras de ropa.

La espectacular fanática de Croacia tiene casi 600.000 seguidores en Instagram y todavía se espera que haga más apariciones en la fase de grupos. En sus redes también ha presumido su colección de trajes de baño con los colores de la bandera croata, y sus atuendos para ir a la grada no dejan indiferente a nadie.

La joven ya ha estado en otros Mundiales, y deja claro que este es el peor en cuanto a organización. «Esto es un desastre. Lo siento por todas las personas que no pueden ir a la Copa del Mundo debido a la peor organización de la historia», dijo a The Sun, contando los contratiempos que sufrió junto con sus acompañantes para llegar a la sede mundialista, al no recibir una tarjeta Hayya después de 20 días, que es un documento que deben tener para asistir a los partidos.