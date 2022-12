«Puedo llevar lo que quiera, todo Qatar habla de mi vídeo en bikini»

Croacia disputará este viernes los cuartos de final del Mundial. Sus jugadores están bien animados en las gradas de Qatar. Una de las aficionadas es la reina de la belleza de su país, una Ivana Knoll que fue Miss Croacia y que es la gran sensación del torneo en el país árabe porque pone a prueba las estrictas reglas de vestimenta que imperan allí. La sexy aficionada genera polémica en la Copa del Mundo en este sentido, acapara miradas y protagonismo cada vez que juega Croacia y deja claro que no va a cambiar.

Knoll cree que los qataríes no se ofenden por su ropa llamativa a pesar de que el gobierno emitió una advertencia para que la gente evite mostrar ropa excesivamente reveladora en público durante el Mundial. «Los locales me confirmaron que puedo usar lo que quiera. Pero no sabía que mi video en bikini caminando junto al mar fuera tan visto. Todo el país está hablando de eso. Todo el mundo me conoce aquí y vi que me aceptaron», dijo en TMZ.

No va a cambiar

«Nunca tuve miedo de que me arrestaran por ser lo que soy, y no creo que pueda lastimar a alguien que usa un bikini. Y si eso merece ser arrestada, entonces arréstenme», añadió la modelo. Y es que en Qatar habían pedido que las visitantes cubieran sus hombros y rodillas: «Se espera que los visitantes muestren respeto por la cultura local evitando ropa excesivamente reveladora en público».

Ivana Knoll ha hecho oídos sordos a esa petición. Ha posado en bikini, ha ido a los estadios embutida en un vestido con los colores de su selección y un llamativo escote… La modelo croata tiene más de 1,6 millones de seguidores en Instagram y ha viajado hasta Qatar para animar a Croacia en el Mundial.