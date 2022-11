España no estará sola en Qatar: «La bandera merece un respeto y tenemos que defenderla»

Al Mundial de Qatar no es sencillo llegar para un aficionado español. De alguna manera, se equipara a lo que sucedió en 2010 en Sudáfrica. Si bien es cierto que el gobierno qatarí ha puesto una serie de requisitos a cumplir que poco a poco ha ido flexibilizando y no son difíciles de obtener, el principal problema está en cómo uno puede subsistir en Doha durante el torneo, teniendo en cuenta las poca capacidad hotelera y los elevados precios. A pesar de esto, habrá españoles que ya han puesto rumbo al sueño de la segunda estrella.

OKDIARIO ha hablado con David Cebollada, presidente de la peña Marea Roja, la única que existe de la selección española, para que nos cuente cómo es el plan de los casi 300 aficionados españoles que acudirán a Doha para presenciar los partidos del equipo de Luis Enrique. Lo primero que explica David es que, aparte de que tiene un cargo, lo más importante es que él es un miembro más, aunque los que viajan con la Selección le conocen perfectamente porque siempre está donde juega España. Desde el Mundial de 2010, cuando se lío la manta a la cabeza y se fue sólo a Sudáfrica, hasta el día de hoy.

David cuenta que el primer grupo de aficionados españoles salió de Madrid el 17 de noviembre con rumbo a Dubái. En el país de los Emiratos han estado hasta el 22, cuando ha salido en avión hasta Doha para presenciar el debut de la Selección en el Mundial contra Costa Rica. «Un grupo salimos el primer día y otros se irán incorporando, ya que no todos pueden quedarse a los tres partidos», explica.

Por lo tanto, Marea Roja sólo dormirá en Qatar cuando juegue España, ya que el resto del tiempo lo pasarán fuera por los elevados precios que se han encontrado en la capital qatarí. De hecho, en Doha dormirán en casetas de obra que han aclimatado para la ocasión al elevado precio de 200 euros por noche.

¿Hasta cuándo se quedan?

Marea Roja estará representada en los tres partidos que disputará la selección española en la fase de grupos. Se les podrá ver frente a Costa Rica, ante Alemania y contra Japón. Después, tienen reservadas entradas para los partidos de España hasta la final, aunque la FIFA les devuelve el dinero en el momento en el que caigan los hombres de Luis Enrique. «No veo que nos las vayan a devolver, porque vamos a llegar a la final», asegura David.

El precio de las entradas para todo el Mundial en la categoría más baja está en torno a los 1.600 euros. En total, David estima que el precio por persona para el torneo rondará los 6.000 euros, pero si España llega a llega a la final podría ascender a los 7.000 u 8.000 euros.

Orgullo nacional

En el plano más personal, David se emociona cuando habla de España y nos relata de dónde le viene esta pasión por seguir a la Selección. «A mí de niño se me quedó grabado el Mundial de 1986. Tenía 12 años. Vi a un tío mexicano con un gorro grande y dije yo ‘tengo que estar ahí’», explica.

«Yo creo que los españoles no somos tan seguidores de nuestra Selección. Bueno, yo sí (risas)”, añade David, que tiene que tornarse un respiro cuando habla de su sentimiento por España. «Para mí es mi bandera merece un respeto, es como mi padre o mi madre y tengo que defenderla en cada partido a los que vamos», sentencia. “Yo considero que es una defensa de nuestra patria. Yo hice la mili y juré bandera. Realmente me siento un amante de mi nación», añade.

La entrada de Villa

David relata como fue su primer Mundial, curiosamente el de Sudáfrica, donde tocamos el cielo todos los españoles. «Nadie se decidía y dije ‘el que no venga, que no venga’. Me saqué mis billetes y me marche a la aventura. No tenía entradas, sólo tenía unas noches de alojamiento. Los amigos me decían que estaba loco y mi madre ‘¿dónde vas, hijo mío?’. Entonces, ahí empecé a conocer gente, como a dos chicos de Ibiza con los que estuve todo el viaje en Sudáfrica. Tengo miles de anécdotas, pero nunca se me olvidará que la primera entrada, para el partido contra Suiza, me la dio Villa”, explica.

“Fuimos los únicos que entramos al entrenamiento y Villa vio que tenía una bandera del Zaragoza. Entonces, le pregunté si tenía una entrada para el partido y me dijo que me la daba en el hotel. Luego, también me consiguieron entradas periodistas y Manolo el del Bombo, que somos uña y carne”.

En este Mundial empezó a nacer Marea Roja. “Yo ya llevo 83 partidos en directo, pero poco a poco se va sumando gente de todos los puntos de España”. Incluso de Dubai, ya que muchos españoles han contactado con ellos para acudir al Mundial de Qatar juntos.

El legado de Manolo

“Manolo me llama sobrino y yo a él tío. Cuando voy a su casa duermo en su cama y él en el sofá”, asegura. La selección española ha forjado una grandísima amistad que esperan seguir alimentando en Doha. La presencia del aficionado más carismático de España no está segura, aunque David cree que sí estará en un nuevo Mundial, su número 11.

“Le ayudamos en cada partido llevándole el bombo. Nosotros seguimos sus pasos. Ha dado todo de su vida por la Selección, por seguir animando a España. Y la verdad que se merece el tener su Mundial número 11. Hace poco hablé con él y yo creo que que consiguiéremos que esté”.

El apoyo de la Federación

“Hace cosa de un mes estuvimos en Las Rozas y parece que va a haber cierta cercanía, que es lo que quieren ellos. Están preparando cosas para los aficionados y cuentan con nosotros. También nos están ayudando con la animación para el Mundial. De un tiempo a esta parte la RFEF está poniendo más de su parte y cuando estuvimos reunidos con ellos nos dijeron que la Ciudad del Fútbol es nuestra casa”, relata.