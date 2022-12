¿Se pueden perder la final del Mundial los jugadores que acumulan tarjetas amarillas?

Es una de las normas más conocidas, pero a su vez también tiene cierto desconocimiento. La sanción por tarjetas amarillas en los Mundiales no funciona como en las ligas nacionales de clubes, porque en un torneo corto es imposible actuar de la misma manera. La FIFA, para el Mundial de Qatar, subió un punto su exigencia, colocando una norma por la que por cada dos tarjetas amarillas vistas había un partido de sanción en el torneo. Sin embargo, de cara a la final que medirá a Argentina y a Francia se requiere de una revisión a la normativa.

La modificación del reglamento hace que en otras ediciones se necesitaran tres cartulinas amarillas para que se convirtiera en una sanción, pero en Qatar 2022 hemos visto un Mundial con menos margen. La preocupación era máxima, pero de cara a la final vemos como la posibilidad de que los jugadores lleguen sancionados por este motivo, simplemente, no existe.

Argentina acumuló muchas, muchas amarillas después del partido de cuartos de final ante Holanda, incluida la que vio su estrella Leo Messi, pero en la normativa actual de la FIFA, además de los cambios para ampliar sanciones en rondas previas, también estaba el párrafo en el que se especifica que todos los jugadores pasan limpios a semifinales. Así las cosas, te puedes perder la final por roja directa o doble amarilla en las semifinales, pero para la final, todos los jugadores llegarán como mucho con una cartulina amarilla en su bagaje, por lo que no podrían quedar sancionados para el encuentro que decide al campeón.

A no ser que haya un futbolista expulsado en el encuentro anterior de semifinales, y no fue el caso ni de los jugadores de Argentina ni de los de Francia, no habrá sanción e impedimento para jugar la final. La norma FIFA triunfa aquí, sobre todo en términos de espectáculo y de tranquilidad para los seleccionadores. De no ser así la normativa, posiblemente Lionel Messi se habría marchado al vestuario con muchos minutos por acabar el Argentina-Croacia, con el encuentro encarrilado y él en potencial riesgo de sanción.

La final del Mundial de Qatar 2022

Argentina y Francia se enfrentan en la final del Mundial de Qatar 2022, un partido decisivo por el título y para la historia futbolística de ambos países, que saben lo que es ganar ya dos campeonatos del mundo cada uno. Será un duelo trepidante, con dos estrellas como Lionel Messi, por el bando albiceleste, y Kylian Mbappé, en el de los galos, liderando a sus equipos en busca del bien más preciado. Sólo quedan unas horas para conocer si será el primer mundial del ’10’ argentino y en su quinto y, probablemente, último intento, o si el ’10’ de Francia repite el entorchado conquistado en 2018, en esta ocasión, cuatro años después, ya como jefe de mando y sin discusión del equipo francés.