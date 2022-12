El test más personal de Azpilicueta: «El jugador más difícil de parar era Iniesta»

César Azpilicueta se ha sometido al test de OKDIARIO durante la concentración de la selección española en la Qatar University de Doha. El navarro responde a preguntas futbolísticas y otras no tanto con sinceridad, aunque en alguna que otra se le ha visto dudar.

Pregunta: ¿Lateral o central?

Respuesta: Las dos

P: ¿El jugador más difícil de frenar?

R: Cuando jugaba contra Iniesta me costaba.

P: Le gusta mucho el fútbol. ¿Nos puede decir el nombre del algún jugador que esté en su rada y no se le siga tanto?

R: Me sorprendió mucho Musiala. No le tenía muy visto y cuando jugamos contra Alemania me pareció un jugador muy interesante.

P: ¿Un amigo dentro del fútbol?

R: Nacho Monreal.

P: ¿Un entrenador con el que te gustaría trabajar?

R: No sabría decir. He tenido grandísimos entrenadores.

P: ¿Se ve como entrenador?

R: Hay días que sí y días que no.

P: ¿Una manía inconfesable?

R: Alguna que otra tengo. Siempre intento hacer el mismo ritual de calentamiento.

P: ¿Qué es lo mejor y lo peor de la Premier?

R: Lo mejor el ambiente, la energía y lo que se respira. Lo peor unos graditos más.

P: ¿El mejor plato de Inglaterra?

R: Me adapto a las culturas, pero en Inglaterra… fish and chips (risas).

P: ¿Cuántos idiomas habla?

R: Español, francés e inglés.

P: ¿Dónde vivirá cuando se retire?

R: Llevo mucho en Londres, así que a día de hoy allí.