Achraf Hakimi no se perderá el duelo de octavos de final que medirá a España y Marruecos en el Mundial de Qatar. A pesar de que el jugador del PSG arrastras molestias en el tobillo desde el debut ante Croacia, nadie duda en la concentración del combinado africano que formará parte del once inicial ante los de Luis Enrique. Ha jugado lesionado los tres partidos de la Copa del Mundo y, obviamente, no se quiere perder un encuentro que será muy especial para un jugador nacido en Madrid, que se ha criado en las categorías inferiores del conjunto blanco, pero que siempre ha tenido muy claro que quería defender los colores del país de sus padres.

Achraf no se entrenó junto al resto de sus compañeros en la sesión que Marruecos llevó a cabo el pasado sábado. Sin calzarse las botas de fútbol y con deportivas, estuvo dando pedales sobre una bicicleta estática. No era el momento de forzar un tobillo maltrecho que le está dando muchos problemas durante su participación en el Mundial de Qatar, pero que de momento no le ha impedido poder seguir formando parte del equipo titular.

Desde la concentración de Marruecos reconocen que ante España tendrá que forzar. No le queda otra. Pero no tiene la más mínima duda de que hará lo que sea necesario para poder ser de la partida. En el cuerpo técnico marroquí están seguros de que el jugador del PSG no se perderá un partido histórico para su país, ya que es la segunda vez que juegan unos octavos de final y buscan que sea la primera en la que logran el pase a cuartos.

Además de Achraf, Ziyech, Sofyan Amrabat, En-Nesyri, Boufal, Ounahi y Amallah no participaron en la sesión junto al resto de futbolistas, aunque también se espera que todos ellos se puedan recuperar. La fase de grupos de Marruecos ha sido muy intensa y ha dejado demasiados daños colaterales que, poco a poco, van subsanando.