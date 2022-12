Así es el estadio Lusail donde se jugará la final del Mundial de Qatar 2022

El Estadio Lusail fue el elegido por la organización para ser la gran estrella dorada de este Mundial, luchando de tú a tú con la famosísima copa de campeón del mundo que se llevarán el domingo la Argentina de Leo Mesi y Lionel Scaloni o la Francia de Kylian Mbappé y Didier Deschamps. Ese, el oro, es el color que destaca en la fachada de un auténtico espectáculo de escenario en el que se decidirá quién es el campeón del Mundial de Qatar 2022.

Francia y Argentina son los últimos candidatos en pie dentro de un Mundial donde se ha visto un equilibrio entre las favoritas caídas por sorpresa y antes de tiempo, caso de Alemania, Bélgica, España o Portugal, y aquellas que han llegado hasta la última instancia, como las dos protagonistas de la final. Como premio, jugar una final de un Mundial en un estadio espectacular, el de Lusail, con capacidad para acoger a 80.000 espectadores que llenarán sus gradas en el partido más esperado del año.

El encuentro comenzará a las 16:00 horas, en España, el domingo 18 de diciembre de 2022. Esta fecha quedará marcada en rojo para siempre, así como un escenario que pasará a la historia como uno de los que han visto coronarse a un equipo campeón del mundo. Será Argentina o será Francia, pero lo que está claro es que será en el Estadio Lusail.

El Estadio Lusail es la joya de la corona dentro de la infraestructura del Mundial. A muchos les sorprendió que el estadio que alberga la final no estuviera en Doha, capital y ciudad que prácticamente monopoliza a la población en Qatar, pero lo cierto es que este se encuentra en la ciudad que también da nombre al coliseo, Lusail, situada apenas a una treintena de kilómetros de la capital.

El escenario de la final del Mundial fue estrenado el 9 de septiembre de 2022, en la final de la Copa Lusail. Este encuentro sirvió como testeo para comprobar que todo rodaba a la perfección de cara a la cita central en la que se luciría el estadio, un Mundial con escenarios de juego magníficos y muy modernos, pero entre los que destaca este Estadio Lusail.

El diseño del Estadio Lusail está reflejado en los decorados y la forma de los cuencos de cerámica propios de la cultura del país organizador, Qatar. La forma evoca a las vasijas y recipientes de la edad de oro de la artesanía en el mundo árabe y su color, dorado en todo el exterior, da imagen de lujo y brillo, además de compartir esfera con el título de campeón del Mundial.

Partidos del Mundial de Qatar en el Estadio Lusail

22 de noviembre Grupo C: Argentina – Arabia Saudí

24 de noviembre Grupo G: Brasil – Serbia

26 de noviembre Grupo C: Argentina – México

28 de noviembre Gurpo H: Portugal – Uruguay

30 de noviembre Gurpo C: Arabia Saudí – México

2 de diciembre Grupo G: Camerún – Brasil a las 20.00 horas.

6 de diciembre: Octavos de final: Brasil – Corea del Sur

9 de diciembre: Cuartos de final: Argentina – Países Bajos

13 de diciembre: Semifinal: Argentina – Croacia

18 de diciembre: Final del Mundial: Argentina – Francia