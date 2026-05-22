Muere repentinamente el dos veces Campeón de la NASCAR Kyle Busch

El mundo del automovilismo está de luto tras confirmarse la repentina muerte de Kyle Busch, dos veces campeón de la NASCAR Cup Series, que ha fallecido repentinamente a los 41 años. La noticia fue anunciada este jueves por su familia, el equipo Richard Childress Racing y la propia NASCAR mediante un comunicado conjunto que conmocionó a millones de aficionados al motor en todo el mundo.

Kyle Busch, considerado como una gran figura del automovilismo estadounidense en los últimos tiempos, había sido hospitalizado horas antes debido a una grave enfermedad, aunque hasta el momento no se han revelado oficialmente las causas exactas de su fallecimiento. Diversos medios estadounidenses señalaron que el piloto se encontraba atravesando complicaciones de salud en los últimos días, situación que incluso lo obligó a ausentarse de compromisos previos a la emblemática carrera Coca-Cola 600.

Conocido por su agresivo estilo de conducción y su enorme competitividad en la pista, Kyle Busch protagonizó una carrera legendaria dentro de la NASCAR. Ganó los campeonatos de la Cup Series en 2015 y 2019, además de acumular 63 victorias en la máxima categoría y un récord histórico de 234 triunfos sumando las tres series nacionales de NASCAR, cifra que lo convirtió en uno de los pilotos más exitosos de todos los tiempos.

Luto por Kyle Busch

Nacido en Las Vegas, Busch debutó en la élite del automovilismo siendo apenas un adolescente y rápidamente se ganó el apodo de Rowdy gracias a su personalidad intensa tanto dentro como fuera de la pista. Durante más de dos décadas protagonizó algunas de las rivalidades más memorables del deporte y se convirtió en una referencia para nuevas generaciones de pilotos. También destacó como propietario de equipos en la Truck Series, impulsando jóvenes talentos del automovilismo estadounidense.

La noticia de su fallecimiento ha provocado una inmediata ola de reacciones en el mundo del motor. Pilotos, equipos, periodistas y aficionados inundaron las redes sociales con mensajes de homenaje y despedida para quien muchos consideran un futuro miembro del Salón de la Fama de NASCAR. La propia competición lo describió como «un talento único de una generación», resaltando su pasión y entrega absoluta al deporte.

Hace apenas unos días, Kyle Busch había participado en competencias oficiales y, según medios estadounidenses, incluso celebró recientemente una victoria en la Truck Series. Sus últimas declaraciones tras aquella carrera hoy adquieren un tono profundamente emotivo, especialmente una frase que muchos aficionados recuerdan con tristeza: «Nunca sabes cuándo será la última vez». Kyle Busch deja a su esposa Samantha y a sus dos hijos, además de un legado imborrable en la historia del automovilismo norteamericano. Su muerte representa una de las pérdidas más impactantes que ha sufrido NASCAR en los últimos años y marca el final de la trayectoria de uno de los pilotos más emblemáticos y exitosos de su era.