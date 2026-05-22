Marcos Llorente declara la guerra a la báscula: «Si un entrenador me hace pesarme me voy del Atlético»

Marcos Llorente siempre destaca por sus pintorescas reflexiones sobre la salud y el cuidado de las personas, especialmente para deportistas de élite. Entre su batalla personal sobre tomar el sol, las gafas rojas y demás hábitos atípicos, el futbolista del Atlético mostró su total oposición a que los entrenadores obliguen a los jugadores a pesarse para poder jugar.

En el fútbol moderno, cada vez es más común ver a los deportistas someterse a estrictas reglas alimenticias para contar con el beneplácito de sus entrenadores y así poder jugar. No es la primera vez que ha habido polémicas por algunos que nunca se quisieron pasar a la báscula…pero para Marcos Llorente es algo que no debería estar permitido: «Eso para mí es una aberración. De hecho, yo no sé si podría estar con un técnico así. La gente sube 300 gramos; a mí me pasa, y subo 500 gramos y no pasa nada», reflexionó Llorente.

«A veces, beber más agua, estar más hidratado, o has tenido un cumpleaños el día anterior y pesas más durante dos o tres días, o vienes de vacaciones y pesas un kilo más. Pero no puedes estar todos los días con el peso, eso es una esclavitud. Y parte no hace falta. Nosotros casi no nos pesamos», añadió el jugador rojiblanco en Cope.

También insistió en sus últimas declaraciones sobre las calorías: «Tampoco creo eso. No es lo mismo tomarte 2000 calorías a mediodía al sol, que tomarlas viendo Netflix tumbado en el sofá. No es el cómputo global menos lo que hayas quemado. El cuerpo es más difícil que eso». Aun así, Llorente bromeó sobre llevar las famosas gafas y bombillas rojas al Mundial con España: «Yo paso tiempo al aire libre. Cada hotel al que llego, pregunto dónde está. Cuando llego por la noche, pregunto dónde se puede ver el amanecer», asintió.