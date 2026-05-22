Audiencias de ayer, jueves 21 de mayo: ‘Pasapalabra’ se viene arriba tras la sentencia del Supremo

Noche de jueves, una de las de más consumo televisivo de la semana y con muchos programas y franjas a los que hay que mirar con atención. Tras el récord del miércoles, Horizonte confirma su gran semana y hace superar a Supervivientes exprés en la primera parte de la noche y marcando récord de temporada. A partir de las 23 h, en la segunda parte del programa, Iker Jiménez y Carmen Porter continúan siendo la sorpresa de la temporada en Cuatro. También hay que poner atención a cómo ha respondido Pasapalabra a la sentencia del Tribunal Supremo, que le podría obligar en las próximas semanas a eliminar El Rosco como prueba final, aunque el programa no corre ningún peligro, como ya avisamos en Happy FM.

Pablo Motos (14.1 %) cierra la semana liderando de nuevo y abriendo distancia ante La Revuelta (11.8 %), después de que las diferencias se estrechasen en la noche del miércoles. El tercer puesto del mal llamado access prime time es para Horizonte (9.4 %), que pierde cinco décimas respecto a su récord del miércoles, aunque en la segunda parte de la noche volvió a romper datos. Iker Jiménez y Carmen Porter adelantan por más de un punto y medio a la primera parte de la gala de Supervivientes (9.4%). Por detrás, sin opción a nada, El intermedio (6.7 %) de laSexta mira de reojo a Cifras y letras (6.2 %), que a este paso podría dar el sorpasso desde La 2.

Audiencias de los programas del ‘access prime time’:

‘El Hormiguero’: 14.1 % y 1.640.000

‘La Revuelta’: 11.8 % y 1.344.000

‘Horizonte: Avance: 9.4 % y 1.088.000

‘Supervivientes exprés: 7.8 % y 901.000

‘El Intermedio’: 6.7 % y 775.000

‘Cifras y letras’: 6.2 % y 722.000

‘Horizonte’ marca nuevo récord en el prime time de Cuatro

El superjueves de Iker Jiménez y Carmen Porter deja una nueva alegría para Mediaset, que puede celebrar que sus dos cadenas son las más vistas en la segunda parte de la noche. Supervivientes (17.2 %), con su gala de expulsión, sigue sin rival en esa franja y lidera con mucha diferencia tras el final de El Hormiguero y La Revuelta.

Pero no acaban ahí las buenas noticias para la cadena de Fuencarral. Horizonte hace récord del año 2026 en su emisión de prime time de los jueves, logrando un 12 %, ayudado por la actualidad, marcada por la histórica imputación al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La tercera plaza es para La 1 con la emisión de la película La vida padre (11 %), buenos datos, pero insuficiente para superar a Iker Jiménez. En cambio, Atresmedia vive un jueves para olvidar con los datos de la serie ¿A qué estás esperando?, 7.9 %, en Antena 3, mientras que Servicio secreto by Chicote vive una noche para olvidar, llegando apenas a un 2.7 %.

El caso del cocinero es especialmente raro, puesto que este nuevo programa tiene todos los ingredientes para enamorar a los fans de Pesadilla en la cocina. Si Atresmedia tiene la misma paciencia con Servicio secreto que la que tuvo con Batalla de restaurantes, podría subir en su segunda temporada, puesto que el programa tiene potencial para conseguir buenos datos.

Audiencias del ‘prime time’:

‘Supervivientes’: 17.2 % y 999.000

‘Horizonte’: 12 % y 899.000

‘El cine que somos’: La vida padre 11 % y 792.000

‘¿A qué estás esperando?’: 7.9 % y 616.000

‘Servicio secreto x chicote’: 2.7 % y 216.000

Así ha respondido ‘Pasapalabra’ a la sentencia del Tribunal Supremo

Después de un jueves cargado de actualidad, Pasapalabra ha respondido a la sentencia que le podría obligar a eliminar la prueba El Rosco con subida. El concurso responde a cualquier duda subiendo más de un punto del miércoles (19 % y 1.520.000) al jueves (20.1 % y 1.552.000).

Además, el tan comentado Rosco consigue ser un día más el minuto de oro de televisión, es decir, el más visto de todo el día en todas las cadenas, reuniendo a 2.646.030 espectadores y un 28.9% de share a las 21:03 h. Esos datos ayudan a que el informativo de Vicente Vallés reciba una brutal herencia de espectadores, por lo que se entiende la importancia de esta prueba.