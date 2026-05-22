El aviso de un fontanero experto sobre echar Coca-Cola para desatascar el fregadero: «Que ese truco…»

En el ámbito de la limpieza del hogar, uno de los trucos más compartidos en redes sociales consiste en echar Coca-Cola para desatascar el fregadero. Pero, ¿realmente es tan «milagroso» como nos han hecho creer? Pues bien, Bernard, un oyente que trabaja como fontanero, ha intervenido en el programa «Herrera» en COPE para hablar sobre este remedio casero, y ha sido muy contundente al respecto: «No vale para nada».

Según él, la creencia popular de utilizar Coca-Cola para desatascar el fregadero no sólo no cumple con lo prometido, sino que además puede ser contraproducente. La solución definitiva es tan sencilla como efectiva: verter agua caliente por el desagüe. Ésta es la mejor alternativa casera antes de tener que recurrir a productos específicos que venden en el supermercado o, en última instancia, a la intervención de un profesional.

Echar Coca-Cola para desatascar el fregadero: ¿funciona?

Aunque la Coca-Cola se ha popularizado como remedio casero para desatascar el fregadero, su uso también tiene varias desventajas. En primer lugar, su efecto es limitado frente a atascos importantes, ya que esta bebida está diseñada específicamente para disolver acumulaciones de grasa, restos de comida o cal de forma eficaz. Además, el azúcar puede dejar restos pegajosos en las tuberías si no se aclara correctamente con abundante agua caliente. Con el tiempo, esto incluso podría favorecer malos olores.

A esto hay que sumar su acidez. Aunque ayuda a eliminar algo de suciedad, un uso frecuente podría afectar ciertos materiales o juntas en instalaciones más antiguas. Por último, utilizar Coca-Cola como desatascador puede generar falsas expectativas, ya que muchos atascos requieren métodos más efectivos, como bicarbonato y vinagre, agua caliente a presión o la intervención de un fontanero si el problema es serio.

¿Y el café?

Más allá de la Coca-Cola, existen otros remedios caseros muy populares que en realidad pueden empeorar el problema. Uno de los más conocidos es echar posos de café por el desagüe. Muchas personas creen que ayudan a limpiar las tuberías o eliminar malos olores, pero lo cierto es que los restos de café tienden a acumularse y compactarse, especialmente cuando se mezclan con grasa y jabón.

La mejor solución

El agua hirviendo es uno de los remedios caseros más utilizados para intentar desatascar tuberías. La idea es sencilla: calentar agua en una olla, verterla lentamente por el desagüe y esperar a que ayude a eliminar la obstrucción. Su efectividad se basa en que el calor puede ablandar residuos acumulados, especialmente grasa, jabón o restos orgánicos adheridos a las paredes de las tuberías. En algunos casos, esto resulta suficiente para mejorar el paso del agua y eliminar pequeños atascos.

Pon a calentar una olla o hervidor con abundante agua hasta que alcance una temperatura muy alta, sin necesidad de que hierva.

Retira el agua con cuidado y despeja la zona del fregadero para evitar salpicaduras o accidentes.

Vierte una pequeña cantidad de agua caliente lentamente por el desagüe. Lo ideal es hacerlo en tandas y no toda de golpe para que el calor actúe poco a poco sobre la suciedad acumulada.

Espera unos segundos entre cada vertido para permitir que el agua vaya reblandeciendo restos de grasa, jabón o residuos adheridos a las tuberías.

Repite el proceso varias veces hasta terminar toda el agua caliente.

Finalmente, abre el grifo y comprueba si el agua ya circula con normalidad.

Medidas preventivas

En el fregadero, la humedad constante, junto con los restos de comida que suelen quedar en la superficie o en el desagüe, crea un entorno propicio para la proliferación de bacterias. Si además se suman temperaturas elevadas, habituales durante el verano o presentes en muchas cocinas a lo largo del año, puede convertirse en un auténtico foco de contaminación.

La limpieza y desinfección puede variar según el material de fabricación. En los modelos de acero inoxidable es recomendable utilizar un limpiador cremoso suave y un estropajo no metálico, ya que los materiales abrasivos podrían rayar la superficie y reducir tanto su estética como su durabilidad. Tras la limpieza, es aconsejable secarlo con un paño limpio para evitar marcas de agua y acumulaciones de cal. En el caso de los fregaderos de cuarzo natural, el mantenimiento suele ser más sencillo. Generalmente basta con limpiarlos regularmente con un paño húmedo y un producto en crema adecuado para este tipo de material.

Respecto al mantenimiento general, es importante evitar arrojar restos de comida, grasas, aceites o caldos por el desagüe, ya que favorecen los atascos y ralentizan las tuberías. También resulta recomendable utilizar periódicamente productos específicos para la limpieza de tuberías siguiendo siempre las instrucciones del fabricante. Si aparece un atasco, lo mejor es actuar cuanto antes para evitar que el agua quede estancada. Además, conviene revisar y limpiar los sumideros laterales y otros elementos del fregadero, ya que la acumulación de residuos orgánicos o suciedad puede provocar malos olores y problemas de drenaje con el tiempo.