Quién es Laura Jiménez, concursante de ‘Cifras y Letras’: su edad, de dónde es y en qué trabaja

Hay concursantes que tardan semanas en dejar huella. Laura Jiménez lo ha conseguido en cinco programas. Esta joven de 20 años se ha convertido en la nueva sensación de Cifras y letras, el clásico concurso de La 2 de TVE, desde que el pasado 14 de mayo llegase al plató del programa presentado por Aitor Albizua. Lo que parecía un debut más ha derivado en una racha que ya tiene en vilo a los seguidores del programa. Su naturalidad gracias a su juventud y al tono general del programa, ha provocado que enganche rápido con los espectadores, que quieren saber si conseguirá llevarse el bote. Te contamos todo lo que se sabe de ella. Así es su vida fuera de los platós de televisión.

Doble grado, melliza y de Ciudad Real

Detrás del fenómeno hay una historia tan curiosa como la propia concursante. Laura nació en Colmenarejo, Madrid, aunque actualmente vive en Membrilla, en la provincia de Ciudad Real. Estudia el doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho, una combinación que ya dice mucho de su capacidad para manejarse con números y con palabras: exactamente las dos disciplinas que exige Cifras y letras.

Laura tiene una hermana melliza. Se llama Ana y el parecido entre ambas es tal que durante años generó confusiones en el colegio y en el instituto. Ni siquiera su propio abuelo fue capaz de diferenciarlas hasta que cumplieron seis años. Una anécdota familiar que no ha querido dejar de contar ante los espectadores.

Una aficionada a TVE desde el sofá de su abuela

A pesar de que esta es su primera experiencia en televisión como concursante, Laura no es ajena al medio. Durante años fue seguidora fiel de Servir y proteger, la serie diaria de TVE, y de pequeña se sentaba junto a su abuela a ver las telenovelas de la cadena pública. Un vínculo emocional con TVE que, de algún modo, hace aún más especial esta experiencia como estrella de La 2.

Tráfico aéreo, puzzles y atardeceres

Más allá de los estudios y los concursos, Laura tiene aficiones que revelan una mente curiosa y detallista. Hace dos años descubrió las páginas web que muestran en tiempo real el estado del tráfico aéreo en todo el mundo. Desde entonces, cada vez que ve un avión cruzar el cielo, lo primero que hace es consultar su origen y destino. Una afición de lo más curiosa, aunque es compartida por millones de personas en todo el planeta.

Con su hermana Ana comparte otra pasión: los puzzles. No los sencillos, sino los de gran complicación y a los que hace falta dedicarles muchas horas. Sus favoritos son, tal y como ha contado en Cifras y letras, los monumentos del mundo, y han llegado a montar rompecabezas en tres dimensiones de la Tower Bridge de Londres o la Sagrada Família de Barcelona. Y, más recientemente, Laura ha sumado otra obsesión más contemplativa: los atardeceres. Gran parte de su galería de fotos está ocupada por cielos encendidos captados en los últimos tiempos.

Un programa que lleva meses buscando a alguien así

Cifras y letras lleva en antena desde los años noventa como adaptación del formato francés Des chiffres et des lettres, uno de los concursos más longevos de la televisión mundial. Décadas de pruebas de vocabulario y cálculo mental que han dado grandes campeones, pero que pocas veces han generado tanto interés en redes sociales y entre la audiencia como en estas últimas semanas.

Ella es una de las estrellas de este regreso a La 2, que se produjo en 2024, con Aitor Albizua como presentador, teniendo a grandes nombres como Diego Aguado o Fer Castro.