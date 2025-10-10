No es ningún secreto que Cifras y letras, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito cosecha en La 2 de Televisión Española. Y siendo honestos, no es para menos. Cada día que pasa son más los espectadores que se reúnen frente a la pequeña pantalla para ver una nueva entrega del concurso presentado por Aitor Albizua. Debemos tener en cuenta que, desde hace unos cuantos días, Diego Aguado se ha convertido en uno de los concursantes que más está dando de qué hablar en la nueva temporada del programa. El matemático llegó al concurso el pasado jueves 25 de septiembre y, desde entonces, no ha dejado que nadie le arrebate su título de campeón de Cifras y letras por el que se le brinda la opción de llevarse el bote.

Teniendo el récord Carlos Rodríguez, que acumuló un total de 27 victorias en el programa de La 2 de Televisión Española, Diego Aguado va camino a ser uno de los concursantes más destacados de la historia más reciente de este mítico concurso. Debemos tener en cuenta que, en numerosas ocasiones desde que llegó a Cifras y letras, el matemático de 46 años ha dejado muy claro que, para él, participar en este programa es un sueño hecho realidad: «Puede sonar exagerado llamarlo sueño, pero de verdad que concursar en Cifras y letras es uno de ellos, ya que pensaba que era una oportunidad que nunca volvería». Lejos de que todo quede ahí, el madrileño fue más allá: «Mi concurso favorito siempre había sido Cifras y letras». Recordemos que el programa dejó de emitirse cuando era menor de edad y, en la etapa del formato en cadenas autonómicas, no fue escogido como concursante.

Cabe destacar que éste no es el único programa en el que Diego ha participado. De hecho, hemos podido verle concursar en grandes y exitosos formatos como es el caso de Saber y ganar, Password, Ahora Caigo, La noche de los Cazadores, Trivial Pursuit e, incluso, Pasapalabra. Pero, ¿cuál es su secreto para seguir invicto en Cifras y letras, a pesar de lo complicado que es lograrlo?

Sencillo, no dejar de practicar los juegos de palabras y, por supuesto, el cálculo mental. Si hay algo por lo que destaca Diego Aguado es por la agilidad mental que tiene a la hora de dar con las cifras exactas que se exige a los concursantes, ya sea con la tablet o mentalmente. ¡No tiene rival!

Ahora bien, ¿a qué se dedica el madrileño de 46 años? Más allá de ser matemático, en la actualidad es consultor para empresas de videojuegos y juegos de mesa. De hecho, es en este tipo de juegos en los que se ha especializado a lo largo del tiempo. Incluso, se federó en ajedrez. Uno de sus grandes sueños es viajar a Japón, tanto es así que, durante dos años, estudió japonés.

Así pues, con el dinero que gane durante su paso por Cifras y letras, más allá de si se lleva o no el bote acumulado, va a ser invertirlo en un proyecto que tenga relación con dos de sus grandes pasiones, como son los juegos de mesa y los videojuegos. Sea como sea, lo que es un hecho es que ya forma parte de la historia más reciente de este concurso que, cada noche, presenta Aitor Albizua en La 2 de Televisión Española.