Saltan las alarmas fitosanitarias en Galicia: los agricultores están en jaque por la brutal plaga del pulgón sobre las lechugas

Los agricultores valencianos ya han perdido cultivos por culpa de las plagas y en el norte de España podrían correr la misma suerte. Todo porque el pulgón está destrozando buena parte de la cosecha de lechugas en Pontevedra.

Y es que la plaga de pulgón está golpeando con especial dureza a las lechugas en el campo arousano hasta llevar a los agricultores gallegos a una situación límite. Además, cada vez tienen menos recursos para combatirla.

Porque el problema no sólo es la presencia de pulgones en las lechugas, sino la falta de alternativa eficaz después de que la Unión Europea (UE) retirase una materia activa que se usaba para controlar este tipo de plagas.

Cómo una plaga de pulgón está destrozando las lechugas de Galicia

La voz de alarma la ha dado la cooperativa Horsal, que ha detectado daños importantes en la campaña de otoño-invierno. La situación afecta sobre todo a las lechugas, uno de los cultivos más sensibles a esta plaga.

Según Faro de Vigo, el 60% de la lechuga plantada por los socios de Horsal durante esa campaña se ha visto afectada por el pulgón. De hecho, el golpe económico alcanza tanto a los productores como a la propia cooperativa.

Pero lo más grave es que los técnicos no tienen recursos suficientes para proteger a la lechuga contra las plagas de pulgón. Después de que la UE prohibiera usar espirotetramato (una materia activa), no se han encontrado productos comerciales igual de eficaces.

Además de a las lechugas, el insecto también ha atacado plantaciones jóvenes de pimiento tipo Padrón, aunque en este cultivo el escenario parece menos grave.

La cooperativa confía en que la afectación final sea más moderada cuando suban las temperaturas y porque en el pimiento sí existen métodos de control con mejores resultados.

Por qué la prohibición del espirotetramato está ayudando a una plaga agrícola en Galicia

El espirotetramato es una materia activa que durante años se consideró eficaz contra el pulgón. Sin embargo, desde noviembre ya no puede emplearse en los países de la Unión Europea.

La retirada se produjo por sus efectos adversos sobre las abejas y sobre determinados animales acuáticos, además de una sospecha todavía no confirmada sobre un posible riesgo para las personas.

El problema para los agricultores es que el mercado no ha ofrecido un sustituto con el mismo rendimiento.

Lo cierto es que, mientras tanto, la plaga avanza, los daños se acumulan y las soluciones disponibles no siempre alcanzan para frenar la presión del pulgón en cultivos de hoja como la lechuga.

De hecho, varios países europeos han pedido excepciones para utilizar temporalmente productos basados en espirotetramato durante un máximo de 120 días.

Qué alternativas están probando los agricultores gallegos contra la plaga de pulgón

Existe algún truco para eliminar pulgones, pero ninguno es tan eficaz como el espirotetramato. De todas formas, los agricultores no se han quedado con los brazos cruzados.

Por ejemplo, prevén un nuevo ensaño en las lechugas con un producto elaborado a base de extractos vegetales en un invernadero con riego por goteo.

Esto sirve como ejemplo de la presión que sufren los agricultores para utilizar menos soluciones químicas clásicas y sustituirlas por controles biológicos y nuevos formulados.