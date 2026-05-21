La costumbre a las pellas hace que Rosario Sánchez tilde de «intenso» un día de trabajo con tres reuniones

La secretaria de Estado de Turismo y más que probable candidata socialista a la presidencia del Govern de Baleares, Rosario Sánchez, ha difundido en sus redes sociales su actividad en un día de trabajo. La jornada es la de ayer miércoles, en la que constan tres reuniones, algo a lo que muchos profesionales e incluso cargos públicos están acostumbrados.

La socialista lleva meses haciendo pellas del ministerio para promocionarse en Baleares en días y horarios laborables. Rosario Sánchez define su jornada laboral de ayer como «un día intenso de reuniones, diálogo y cooperación».

Este miércoles mantuvo tres reuniones en su despacho de la Secretaría de Estado de Turismo. Tres reuniones en un solo día es algo habitual en cargos públicos y profesionales de cualquier sector. Para la más que probable candidata a la presidencia del Govern por el PSOE en 2027, esa actividad merece esta definición: «Un día intenso de reuniones, diálogo y cooperación».

Las tres reuniones que publicita Sánchez en su cuenta de X son con @aganplus y clúster marítimo y logístico de las Islas Baleares, con el Institut Cerdà y con el Foro MICE.

La SE de Turismo, @Rosanchezgrau, se ha reunido hoy con: ➡️ @AganPlus y Clúster Marítimo y Logístico de las Illes Balears #RedCCF ➡️ @InstitutCerda ➡️ @ForoMice ✅ Seguimos trabajando en los retos del turismo en ámbitos clave como la innovación y la sostenibilidad. pic.twitter.com/Z53hnvvcZn — SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO (@TurismoEspGob) May 20, 2026

Calificar una jornada laboral (con un muy buen sueldo de alto cargo del Gobierno de España) se puede definir como «intensa» en función de con qué se compara, del hábito y de las rutinas. Desde hace varios meses, las rutinas laborales de Rosario Sánchez apuntan más al absentismo que a la dedicación, a la vista de las constantes idas y venidas de Madrid a Mallorca para promocionarse como futura candidata del PSOE en las elecciones autonómicas de Baleares previstas para mayo de 2027.

El Partido Popular en el Congreso de los Diputados ya ha pedido explicaciones sobre su agenda, sin respuesta por parte de Rosario Sánchez.

La socialista promedia dedicación al partido en Palma en uno de cada tres días laborables. Ya no disimula hacerlo más allá de un viernes o un lunes para estirar más los fines de semana. Es habitual su presencia en Palma para actos de partido o de defensa del Gobierno de Pedro Sánchez cualquier día de la semana laboral, y muchas veces para asuntos que no tienen que ver con su negociado, que es el turismo.