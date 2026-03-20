El PP del Congreso pide la comparecencia de Rosario Sánchez por sus pellas para hacer campaña del PSOE

El grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados ha solicitado la comparecencia urgente de Rosario Sánchez por el «grave abandono y omisión de sus obligaciones» al frente de la Secretaría de Estado de Turismo. Una decisión a raíz de la falta de explicaciones de Sánchez sobre sus cada vez más frecuentes ausencias en el Ministerio de Turismo para aterrizar en Palma en días y horario laborable para hacer campaña del PSOE.

El PP balear, en un comunicado, ha criticado una vez más que Sánchez viaje a la capital balear para participar en actos en calidad de vicesecretaria general del PSIB y ha deslizado que podría estar incurriendo en una malversación de fondos públicos.

«Si no tiene ganas de trabajar y a lo único que se quiere dedicar es a las ruedas de prensa del PSIB, lo que debe hacer es dimitir», ha sostenido el portavoz adjunto de los ‘populares’ en la Cámara Baja, José Vicente Marí Bosó.

El diputado ha equiparado esta práctica con la de determinados ministros del Gobierno que «se dedican más a su propia campaña personal que a ejercer sus competencias en sus respectivos ministerios». «Es una más de toda esta pléyade de sanchistas que se han creído que les vamos a pagar a todos su campaña», ha dicho.

Marí ha recordado que el PP ya ha solicitado la agenda oficial con todos los actos oficiales en los que Sánchez participa en calidad de secretaria de Estado ante la sospecha de que «se dedica a su campaña personal con el dinero que pagamos todos».

«Sabemos que trabaja muy poquito y que el sector turístico se resiente. No solo no da las explicaciones oportunas, sino que oculta su agenda y no contesta a la petición por escrito. Esto es muy sanchista. Que no haga malversación de fondos públicos para que todos paguemos su campaña», ha zanjado el diputado popular.

Por su parte, el portavoz del Govern, Antoni Costa, ha reprochado al PSIB que critique el viaje al Caribe de la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, cuando la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, «hace actos de partido en horario laboral».

Así lo ha subrayado Costa en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, tras ser preguntado por la solicitud que ha hecho el PP en el Congreso para que comparezca Rosario Sánchez por el «grave abandono y omisión de sus obligaciones» al frente de la Secretaría de Estado de Turismo.

«¿Se imaginan que yo en horario laboral hiciera actos de partido y ruedas de prensa de partido?», ha señalado, agregando que «no tiene mucho sentido» que Sánchez haga una rueda de prensa del PSIB un lunes por la mañana.

El también vicepresidente ha reprochado a los socialistas que «den lecciones», criticando el viaje de Prohens en el que, ha defendido, está cumpliendo con su agenda como presidenta del Govern.