Rosario Sánchez convierte en infinitas sus vacaciones de Semana Santa en Mallorca con paso fugaz por Turismo

Las vacaciones van quedando atrás para los españoles pero no para la secretaria de Estado de Turismo y más que probable candidata socialista a la presidencia del Govern balear, Rosario Sánchez. Tras pasar la Semana Santa de vacaciones en Mallorca, este miércoles ocho de abril aún seguía en la isla disfrutando de las celebraciones tradicionales de varios pueblos.

Está en prácticamente todos los actos públicos que se celebran en Mallorca, indistintamente de si son o no en días laborables. Con suma facilidad abandona su despacho de alto cargo público como secretaria de Estado de Turismo, coge el avión, y vuelve a estar en Mallorca.

Como ya publicó esta semana OKBALEARES, Rosario Sánchez ha dejado aparcadas las pellas en su puesto de trabajo para acudir a Mallorca a encabezar ruedas de Prensa y comparecencias como vicesecretaria general del PSOE de Baleares y figura en clara promoción política para suceder a Francina Armengol en las elecciones autonómicas de 2027.

Ahora no sustituye su jornada laboral para hacer de oposición de Marga Prohens (PP), pero sí ejerce como candidata participando en cuantos actos tradicionales se celebren en estas fechas en Mallorca.

Este miércoles asistió (como confirman las imágenes obtenidas por OKBALEARES) en Lloseta a la tradicional ofrenda del Estel del Cocó. Un acto al que han asistido representantes políticos de todos los partidos -incluido el suyo-. Todo esto con la salvedad de que los cargos públicos del PP asistentes lo hacían como representación de la institución en la que trabajan: Llorenç Galmés del Consell de Mallorca y Antònia Maria Estarellas del Govern. La suya no es ninguna representación institucional.

Se da la circunstancia de que el Domingo de Ramos ya estaba en Mallorca participando en la Feria de Andratx. Ha disfrutado al completo de las vacaciones de Semana Santa, incluido el Lunes de Pascua laborable en Madrid (no aparece ningún acto ni en su agenda ni en sus redes sociales). El martes sí acudió a la presentación de un libro de su jefe el ministro Jordi Hereu en Madrid. y Este miércoles, laborable, ya estaba de vuelta en Mallorca.

Su presencia en Lloseta a media semana y tras disfrutar de las vacaciones de Semana Santa ha sido muy comentada en la localidad de la comarca del Raiguer de Mallorca.