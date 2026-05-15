La socialista Rosario Sánchez se monta un puente de San Isidro más largo que el de cualquier madrileño

La socialista Rosario Sánchez lo ha vuelto a hacer. En esta ocasión, sus ‘pellas’ de la Secretaría de Estado de Turismo son ‘a lo grande’. Este jueves, se ha plantado en Palma y ha posado con el resto de autoridades en la toma de posesión del nuevo jefe superior de la Policía Nacional en Baleares. Su presencia no era en absoluto necesaria dado que su cargo es del ámbito turístico y no policial. Como representante del PSOE, tampoco porque los partidos políticos asistentes no estaban en la foto -Vox ha dado plantón- Mañana es fiesta en Madrid y Rosario Sánchez no ha perdido una nueva oportunidad para dejarse ver en Palma más días de los que le permite su trabajo. Calienta motores para las elecciones autonómicas de 2027.

Este viernes es San Isidro, fiesta oficial en Madrid capital y 41 municipios más de la Comunidad de Madrid. En Madrid capital está la Secretaría de Estado de Turismo por lo que la vicesecretaria general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez, disfrutaría de un puente de tres días como la mayoría de madrileños.

Sin embargo, la alto cargo del gobierno de Pedro Sánchez ha decidido alargar su puente algunos días más y no acudir a su puesto de trabajo pagado por todos los españoles.

Este jueves ha asistido como ‘autoridad’ al acto de toma de posesión del nuevo jefe superior de la Policía Nacional de Baleares, José Antonio Puebla, que ha tenido lugar en Palma. Un acto presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Como se observa en la imagen que acompaña a esta información, el Gobierno de España estaba representado por el ministro y por el delegado del Gobierno en Baleares, la representación de la Policía Nacional ha sido nutrida porque organizaba el acto, el Ayuntamiento de Palma estuvo representado por su alcalde y el Govern de Baleares tenía en el acto a su vicepresidenta segunda.

Allí se preguntaban algunas autoridades qué tenía que ver el acto con el turismo. La respuesta está en que cualquier excusa es buena para Rosario Sánchez, empeñada en la promoción personal en las islas ya que se da por hecho que será la candidata socialista a la presidencia del Govern dentro de un año. Necesita darse a conocer. De hecho por la tarde siguió con sus actos de promoción personal haciendo campaña en la Fundació Montisión.

Jueves, viernes, sábado y domingo de puente. Su rutina dice que al largo puente aún se puede sumar las habituales ‘pellas’ del lunes, día que suele aprovechar para protagonizar actos del PSOE en Baleares.