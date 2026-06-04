Un incendio devora de madrugada una nave industrial y daña otras dos en el polígono de Binissalem

Los Bomberos de Mallorca trabajan desde la madrugada de este jueves en la extinción de un incendio en el polígono industrial de Binissalem. El fuego, que comenzó sobre la 1:30 horas, ya se encuentra bajo control.

El suceso ha afectado de gravedad a la nave de una empresa de eventos deportivos, en la que los efectivos de los parques de Inca, Alcúdia y Manacor no han podido entrar hasta esta mañana. Otras dos naves colindantes también han sufrido daños leves.