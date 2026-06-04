Detenido en Mallorca el jefe de una de las plataformas de comercio ilegal de la ‘dark web’ más importantes de Alemania

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen alemán que residía en el municipio de Calvià (Mallorca) por ser el presunto administrador de CrimeNetwork, una plataforma de comercio ilegal alojada en la dark web que ofrecía bienes y servicios ilícitos como venta de drogas, datos bancarios ajenos, herramientas y kits de pishing, documentos falsificados o diferentes servicios digitales.

La investigación se inició en enero de 2023 a raíz de una solicitud de cooperación policial de las autoridades alemanas del estado de Baden-Württemberg. El objetivo no era otro que localizar al principal sospechoso de administrar y gestionar una de las principales comunidades de comercio ilegal de habla alemana en internet.

Tras varias gestiones, los agentes españoles lograron saber que el varón residía en la isla de Mallorca, aunque no fue tarea fácil. Según ha informado la Policía Nacional, el individuo adoptaba importantes medidas de seguridad y cambios de domicilio, con el fin de dificultar su localización y seguimiento. A pesar de las dificultades, los investigadores consiguieron identificar los dispositivos y comunicaciones que utilizaba el ahora arrestado.

CrimeNetwork era una de las principales plataformas criminales de habla alemana de la darkweb y actuaba como sucesora de una plataforma de comercio ilícito del mismo nombre que ya fue clausurada el 12 de febrero de 2024 en una operación desarrollada por la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA) y la Fiscalía General de Fráncfort del Meno. En el momento de su desarticulación, dicha plataforma contaba con más de 100.000 usuarios registrados.

Además, CrimeNetwork operaba mediante un sistema de depósito en garantía o escrow, en el que los administradores actuaban como intermediarios de las transacciones realizadas en criptomonedas, percibiendo comisiones por cada operación completada.

Dos registros en Mallorca y abundante material intervenido

Una vez obtenidas las autorizaciones judiciales correspondientes, los agentes llevaron a cabo dos entradas y registros en inmuebles vinculados al investigado en Mallorca.

En concreto, durante los registros se intervinieron numerosos dispositivos informáticos y otros efectos de interés para la investigación, además de localizar indicios relevantes que acreditan la presunta participación del detenido en la gestión y administración de la plataforma criminal.

Cabe indicar que la actuación ha contado con la participación de miembros de la Policía Nacional, de la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA) y de la Policía del estado federado de Baden-Württemberg.

Por si fuera poco, las autoridades alemanas también han desarrollado diversas actuaciones operativas en su territorio. En total, se han llevado a cabo tres entradas y registros y la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con la actividad criminal investigada.

Como resultado de la operación conjunta, se procedió asimismo al bloqueo del servidor que alojaba CrimeNetwork, redirigiendo posteriormente el tráfico a una página controlada por las autoridades alemanas en la que se muestra un vídeo explicativo sobre el desarrollo de la operación como medida de concienciación y prevención frente a la ciberdelincuencia.

Tras su detención, el arrestado ha sido puesto a disposición judicial. Posteriormente, la autoridad judicial competente ha acordado su ingreso en prisión en el marco del procedimiento de cooperación judicial internacional abierto con Alemania.