Marlaska finge que canta el himno de la Policía Nacional en Baleares porque no se sabe la letra

Fernando Grande-Marlaska vuelve a estar en el centro de la polémica. El ministro del Interior ha hecho el ridículo al no saberse la letra del himno oficial de la Policía Nacional, Tesón de Hierro, como se ha podido ver este jueves durante el acto de toma de posesión del nuevo jefe superior del cuerpo en las Islas Baleares, José Antonio Puebla.

Todo apuntaba a que iba a ser una jornada llena de emoción y orgullo, pero en el momento en que ha sonado el himno de la Policía Nacional, el dirigente socialista ha empañado el acto tratando de cantar una letra que, tal y como se puede ver en el vídeo, está muy lejos de conocerla, algo impropio de un cargo que ejerce desde hace siete años.

Marlaska ha intentado interpretar el himno como ha podido, pero rápidamente ha desistido y se ha dedicado simplemente a tararear y mover los labios tímidamente para disimular frente a todos los presentes. Por si fuera poco, por momentos miraba al suelo mientras sonaba la melodía.

Sin embargo, lo más flagrante de la escena no ha sido el titubeo del ministro, sino el evidente contraste con el resto de las autoridades y mandos policiales que tenía a su lado, como el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras; la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo; o el nuevo DAO, José Luis Santafé.

Mientras que sus compañeros de fila entonaban cada estrofa a la perfección, Marlaska quedaba en evidencia por su profundo desconocimiento del Tesón de Hierro, símbolo de la identidad y los valores de la Policía Nacional.

La polémica de Baeza

Y es que no está siendo la mejor semana de Fernando Grande-Marlaska. Cabe recordar que el ministro recibió este pasado miércoles una brutal pitada y abucheos en la jura de bandera de la última promoción de guardias civiles de la academia de Baeza (Jaén) por decir que estaba «rabioso» por las muertes de los dos guardias civiles fallecidos en Huelva el pasado viernes mientras perseguían a narcos.

Sus palabras no sentaron bien. Aseguró estar «dolido» pero no «impotente» por lo ocurrido en Huelva con la muerte en acto de servicio de estos dos agentes, Jerónimo J. M. y Germán P., y ha reiterado sus condolencias a las familias de los guardias civiles fallecidos.

En ese momento, el público asistente protagonizó hasta ocho segundos de brutales pitidos y abucheos que cesaron porque la organización lo pidió. En un mensaje por megafonía llamaron a «guardar el respeto y la debida compostura, a las instituciones y a los alumnos en formación».

La reacción de los asistentes a tales palabras se produjo tras el plante de Marlaska a las familias de estos agentes en el funeral celebrado el pasado sábado. Todas las asociaciones de guardias civiles denunciaron aquel día el «abandono» del ministro en el solemne funeral de sus compañeros. Una ausencia que tildaron de «incomprensible».

El ministro prefirió aquel día comparecer en una rueda de prensa por la crisis del hantavirus, junto a la ministra de Sanidad, Mónica García, en Madrid, y posteriormente, a las seis de la tarde, desplazarse hasta Tenerife.