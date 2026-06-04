El alcalde separatista de Manacor tiene en plena temporada la playa de S’Illot repleta de algas y suciedad

El alcalde separatista de Manacor, Miquel Oliver, tiene hasta arriba de algas y suciedad la playa de S’Illot, una situación que dificulta el uso del arenal en este inicio de la temporada turística. Se trata de una playa de grandes dimensiones frente al centro turístico de S’Illot que presenta un estado inadmisible a las puertas del verano.

Ante esta situación, el PP de la capital del Llevant ha exigido al alcalde Oliver que actúe de manera inmediata para retirar la suciedad y las algas acumuladas en la playa de S’Illot.

El presidente de los populares de Manacor, Mateu Fullana, ha denunciado que «no es normal que en pleno mes de junio la playa se encuentre en estas condiciones, con una acumulación de algas que impide a vecinos y visitantes disfrutar de un espacio que consideran suyo».

Fullana ha criticado duramente la falta de mantenimiento por parte del equipo de gobierno. «Lo que estamos viendo es un mantenimiento cero de los espacios públicos. Esta dejadez es una muestra más de un gobierno que no está pendiente del día a día ni de las necesidades reales de los ciudadanos», ha afirmado.

En este sentido, ha afirmado que «no se puede gestionar un municipio en función de intereses ideológicos». «Por querer hacer política en contra del turismo, acaban perjudicando a los residentes, que son los primeros que sufren este abandono y que no pueden disfrutar de su playa en condiciones dignas», ha remarcado.

Desde el PP han insistido en que la situación actual «no es puntual, sino consecuencia de una falta de planificación y de gestión continuada”, y han advertido que “este tipo de decisiones acaban deteriorando la imagen del municipio y la calidad de vida de sus habitantes».

Por todo ello, el PP de Manacor exige una actuación urgente para limpiar la playa y reclama al equipo de gobierno «que deje de lado la ideología y se ponga a trabajar para mantener en condiciones los espacios públicos del municipio».

«Los vecinos de Manacor merecen un ayuntamiento que cuide lo que es de todos. No podemos normalizar este nivel de abandono», ha concluido Fullana.