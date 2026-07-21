Un pitbull ciego deja herida grave a una mujer en Mallorca cuando le intentaba poner el bozal

Una mujer se encuentra herida grave tras ser violentamente atacada por un pitbull ciego cuando lo sacaba de una jaula y le intentaba poner el bozal. La víctima llevó al animal, que es propiedad de una amiga suya, a una clínica veterinaria de la isla de Mallorca, donde recibió fuertes mordiscos en un brazo y en un pecho.

Los hechos tuvieron lugar durante la mañana de este pasado lunes 20 de julio en las instalaciones de la clínica veterinaria Huellas, un centro situado concretamente en la localidad de Palmayola, dentro del término municipal de Bunyola.

La víctima había acudido hasta dicho lugar con el can, el cual había sido adoptado recientemente en las dependencias de la perrera municipal de Son Reus. Fue precisamente al intentar sacarlo del transportín o jaula para ponerle la correspondiente protección en el hocico cuando el animal entró en un estado de agitación y la atacó de forma brutal.

A causa de las dentelladas, la víctima comenzó a sangrar de manera abundante, lo que llevó al personal del centro sanitario a contactar de urgencia con el servicio de emergencias 112. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron rápidamente varios efectivos de la Policía Local de Bunyola junto a asistencia sanitaria, quienes atendieron a la afectada in situ. No obstante, ante la extrema gravedad de las lesiones que presentaba, los sanitarios acordaron su traslado inmediato al Hospital Universitario de Son Espases, donde quedó ingresada.

En el centro hospitalario, los equipos médicos tuvieron que intervenirla quirúrgicamente para reconstruirle uno de los pechos dañados y operarla de urgencia en el brazo, donde presentaba fracturas en el cúbito y el radio. Por su parte, el animal, catalogado como perro potencialmente peligroso (PPP), ha quedado bajo la custodia del Centro de Protección de Animales Domésticos (CEPAD) para cumplir el periodo de cuarentena pertinente.