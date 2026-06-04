Parece el Caribe pero está en España: el rincón paradisíaco con aguas turquesas que ha elegido Luis Enrique para disfrutar de las vacaciones con su familia

«Me voy a Gijón, a Formentera y… cuidado, cuidado. (…) Casi dos meses. Me voy con mi familia y amigos», desvelaba Luis Enrique sobre sus planes para disfrutar de las vacaciones de verano en familia. Formentera destaca por su ambiente tranquilo, sus paisajes naturales y la sensación de aislamiento que proporciona incluso en temporada alta, convirtiéndola en un destino habitual para quienes buscan calma y privacidad.

La llegada a Formentera se realiza a través de la vecina Ibiza, a la que se puede acceder tanto por vía aérea como por vía marítima desde distintos puertos peninsulares, como Valencia, Dénia o Barcelona. Una vez en Ibiza, el acceso a Formentera se realiza mediante ferris que llegan al puerto de La Savina, único punto de entrada y salida de la isla.

Formentera, el paraíso donde Luis Enrique disfruta de las vacaciones

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Si algo tienen en común las localidades de Formentera es su arquitectura tradicional, donde el color blanco domina las fachadas de construcciones que se integran perfectamente con el entorno natural de la isla. Entre sus principales núcleos urbanos destaca San Francisco Javier, la capital de la isla y centro de la vida local, con unos 3.000 habitantes. Mientras, La Savina actúa como principal puerta de entrada a la isla, ya que aquí se encuentra el puerto donde atracan los ferris.

Playas

La isla alberga auténticos rincones paradisíacos de arena blanca y aguas cristalinas donde disfrutar del mar y la calma en estado puro:

La playa de Ses Illetes es la más famosa de Formentera, situada en la punta norte dentro del Parque Natural de Ses Salines. Se trata de una estrecha lengua de arena blanca rodeada por aguas en calma a ambos lados, con tonalidades turquesa intensas que recuerdan a una piscina natural.

La playa de Llevant se extiende a lo largo de la costa oriental de la península de Es Trucadors y ofrece un entorno más salvaje y menos concurrido. Tiene un carácter más natural y una belleza más agreste.

La cala Saona destaca por su forma de media luna y por estar resguardada entre acantilados de tonos rojizos que contrastan con el azul del mar. Su orientación hacia el oeste la convierte en uno de los mejores lugares de la isla para contemplar la puesta de sol.

Faros

Otro de los grandes atractivos del lugar escogido por Luis Enrique para disfrutar de las vacaciones en familia son sus faros, enclavados en impresionantes acantilados desde los que se obtienen algunas de las mejores panorámicas del Mediterráneo. Entre ellos destaca el Faro de Cabo de Berbería, uno de los más emblemáticos gracias a sus apariciones cinematográficas y a la cercana Cueva Foradada, una abertura natural que conduce a un pequeño balcón suspendido sobre el acantilado.

En el extremo oriental de la isla se encuentra el Faro de La Mola. Situado sobre un impresionante acantilado de unos 120 metros de altura, ofrece unas vistas espectaculares del Mediterráneo. Además de su valor paisajístico, el faro alberga desde 2019 un espacio cultural dedicado a la divulgación del patrimonio marítimo de Formentera. Sus instalaciones acogen exposiciones, actividades culturales y eventos de pequeño formato, como conciertos, conferencias y representaciones teatrales.