La agricultura española está de enhorabuena: hito innovador para combatir la plaga del mildiu de la patata en 2026

La patata afronta en 2026 una campaña especialmente delicada por culpa de las lluvias y de las temperaturas suaves, ya que han creado un escenario ideal para una de sus peores plagas: el mildiu.

En España hay más de 60.000 hectáreas dedicadas a este cultivo, por lo que cualquier avance en protección sanitaria puede tener un impacto directo en volumen, calidad y rentabilidad.

La solución al problema podría ser Sivar Gold, un fungicida autorizada para la patata y que combate al mildiu causado por Phytophthora infestans. Los productores lo presentan como una herramienta técnica para campañas con alta presión de la enfermedad.

El gran hito para combatir a la plaga de mildiu de la patata en 2026

Sivar Gold combina dos materias activas: fosfonato potásico al 25,5% p/v y azoxistrobin al 6,25% p/v. Esa mezcla permite unir dos vías de acción distintas en un mismo tratamiento.

El fosfonato potásico actúa de forma sistémica y se asocia con la estimulación de las defensas naturales de la planta. Por su parte, la azoxistrobina pertenece al grupo de las estrobilurinas y frena procesos vinculados al desarrollo del patógeno.

No es un producto más contra el mildiu, sino una nueva combinación que puede encajar mejor en los programas de manejo de resistencias, uno de los grandes retos actuales para los productores.

El producto ya está autorizado para varios cultivos, entre ellos la patata, el tomate, la berenjena, la vid y el melocotonero. En patata se dirige al control del mildiu asociado a Phytophthora infestans.

Eso sí, para que sea una herramienta verdaderamente útil es vital el trabajo de los ingenieros agrónomos, ya que son los responsables de decidir el momento adecuado para aplicarla, respetar las indicaciones y no alterar el modo de acción.

Por qué el mildiu es una de las peores plagas agrícolas contra la patata española

El problema del mildiu de la patata es que tiene una gran capacidad para expandirse si la humedad es alta y las temperaturas moderadas.

Cuando vivimos una primavera lluviosa o una campaña con condiciones suaves, el riesgo es más alto y al agricultor le queda muy poco margen de acción.

La enfermedad provoca manchas oscuras en las hojas; en los tallos, lesiones que comprometen el desarrollo de la planta; y en los tubérculos, podredumbres que reducen su valor comercial.

El problema se agrava porque el patógeno puede dispersarse por el agua y por el aire. Además, cuando una infección se instala en la parcela, el control resulta mucho más difícil que si se actúa de forma preventiva.

Es decir, o basta con reaccionar cuando la enfermedad ya se ve con claridad. En campañas de riesgo, la prevención pesa tanto como el tratamiento.

Otras medidas para proteger a las patatas de las plagas de mildiu

La prevención es la única forma real de ganar tiempo al mildiu. La primera medida pasa por utilizar patata de siembra certificada y sana, además de optar por variedades con buena tolerancia.

También es clave eliminar cualquier resto vegetal de campañas previas que pueda servir como reserva del hongo.

Si el mildiu aparece o hay riesgo de que lo haga, lo mejor es aplicar fungicidas. Los de contacto actúan en la superficie de la hoja, mientras que los sistémicos penetran en la planta y ofrecen protección de hasta dos semanas.