Poca gente en España ha oído hablar de ella, pero es una de las plagas agrícolas más letales para los tomates

Los tomates son uno de los cultivos más presentes en España y han demostrado tener una gran capacidad de adaptación, pero eso no significa que no sufran por culpa de las plagas.

Si se cometen errores o si las condiciones climáticas son adversas, la producción puede verse comprometida. Entre las amenazas, hay una que preocupa especialmente a los agricultores españoles: el mildiu del tomate.

Según ha informado la empresa agrotecnológica RawData, es una de las plagas más destructivas para los tomates; sobre todo si no se detecta a tiempo o no se toman las medidas oportunas.

El mildiu: la plaga agrícola que puede destrozar la producción de tomates en España

El mildiu del tomate está provocado por Phytophthora infestans, un patógeno que se desarrolla con facilidad cuando coinciden la humedad elevada y las temperaturas suaves.

Se trata de un organismo que ataca hojas, tallos y frutos, lo que debilita la planta y reduce de forma notable su rendimiento. El problema es que, de acuerdo con la información técnica recopilada por RawData, los primeros síntomas suelen pasar desapercibidos.

Por ejemplo, aparecen manchas amarillentas en el haz de las hojas que, con el paso de los días, se transforman en zonas marrones. Además, en el envés puede observarse un moho blanquecino o grisáceo.

Si no se actúa con rapidez, la enfermedad avanza de forma acelerada, especialmente después de las lluvias, de las noches con rocío o de los riegos por aspersión continuados.

Cómo identificar al mildiu del tomate y no confundirlo con otras plagas agrícolas

Lo más importante para frenar al mildiu es la detección temprana. Entre los signos más habituales se encuentran las manchas irregulares que cambian de color, la aparición de moho en la parte inferior de las hojas, la caída prematura del follaje y las lesiones oscuras en tallos y frutos.

Por ello es de vital importancia aprender a diferenciar esta enfermedad de otras amenazas comunes del tomate. Hay que distinguirla de la tuta absoluta, que perfora directamente el fruto, o del oídio, que se manifiesta como un polvo blanco superficial en condiciones más secas.

En el caso del mildiu del tomate, su característica principal es que prospera con alta humedad y progresa rápidamente tras episodios de lluvia o mala ventilación, sobre todo en invernaderos.

Cómo prevenir las plagas de mildiu en los tomates

La prevención sigue siendo la herramienta más eficaz contra el mildiu, pero hay otras prácticas que también son recomendables.

Entre lo más recomendado destaca el uso de variedades resistentes cuando están disponibles, la mejora de la ventilación, evitar el mojado del follaje durante el riego y la rotación de cultivos para romper el ciclo del patógeno.

También resulta fundamental eliminar los restos de plantas afectadas y desinfectarlos correctamente, pero para ello es vital que te des cuenta del problema a tiempo.

Cuando la enfermedad ya está presente, es necesario que actúes con rapidez. Los tratamientos cúpricos pueden resultar útiles en fases iniciales, mientras que los fungicidas sistémicos y de contacto te permiten controlar brotes activos.