La guerra entre Francia y España no ha hecho más que empezar y todo es culpa del cambio climático: la transformación ha comenzado

Benoît Dufay, agricultor francés, ha explicado en una entrevista concedida al diario De Morgen cómo se está adaptando el sector agrícola al cambio climático. Según explica, «desde 2018 hemos observado que el clima en esta zona cambia incluso más rápido de lo que los científicos habían previsto». El agricultor se refiere a La Bastidonne, una pequeña localidad situada en la región de Provenza, al sureste de Francia, considerada un punto especialmente sensible al calentamiento global. Las temperaturas aumentan de forma más acusada que en otras zonas del país, y a ello se suma una sequía cada vez más prolongada, lo que está alterando profundamente el equilibrio agrícola de la región.

En este contexto, ha cobrado especial relevancia el pistacho silvestre, una especie originaria de las mesetas de Irán. Llegó a la cuenca mediterránea de la mano del Imperio Romano, pero su presencia disminuyó notablemente en el siglo XIX. Sin embargo, el actual escenario climático está favoreciendo de nuevo su expansión en la región. Según Dufay, «al árbol le gusta el sol y un suelo seco y rocoso y, además, necesita el «mistral» para la polinización».El «mistral», un viento fuerte y seco típico del sureste de Francia que suele ser perjudicial para otros cultivos, resulta beneficioso para el pistacho. En el contexto del cambio climático, en Provenza se han generado unas condiciones que favorecen especialmente a este tipo de cultivo. «Hace 50 años, esto probablemente no habría sido viable aquí», señala el agricultor.

Pistacho, el nuevo ‘oro verde’

Ante la sequía persistente, agricultores como Émilie y Fabien han optado por reconvertir sus viñedos en plantaciones de pistacho. Aun así, son conscientes de que se trata de una apuesta a largo plazo: «El verano pasado obtuvimos nuestra primera cosecha, apenas cuatro kilos, todavía insuficientes para la venta. El pistacho es una inversión de futuro. Se necesitan entre seis y siete años para obtener la primera cosecha decente. Se estima que empieza a ser rentable después de diez o doce años», explican.

Sin embargo, el cultivo del pistacho no es una novedad reciente en la región. En Provenza, este fruto seco comenzó a expandirse a partir de 2017, impulsado por tres agricultores y un empresario, dando lugar a la primera producción de este tipo en Francia. El país busca además fortalecer este sector dentro del denominado Plan Agrícola Mediterráneo. Aun así, la producción sigue siendo reducida, situándose en torno a los 800 kilogramos en 2024, muy por detrás de los principales productores europeos como Turquía, Grecia, Italia y España.

Este crecimiento no se explica únicamente por el cambio climático, sino también por la rentabilidad del cultivo. El precio del pistacho llegó a situarse en torno a los 4,57 dólares por kilo, influido por factores geopolíticos como el conflicto entre Estados Unidos e Irán, así como por su creciente demanda en la gastronomía popular, impulsada por recetas virales como el chocolate estilo Dubái. Todo ello ha convertido al pistacho en una alternativa cada vez más rentable para los agricultores.

Situación en España

Los últimos datos oficiales publicados por el MAPA sitúan la cosecha de 2023 en torno a las 24.000 toneladas. Sin embargo, un informe técnico independiente, basado en muestreos de campo, encuestas a industrias y datos de procesado, reduce esa cifra y estima una producción real más próxima a las 7.500 toneladas de pistacho seco en cáscara.

Por su parte, la Comisión Sectorial del Pistacho de Castilla-La Mancha calculó en el verano de 2025 una cosecha de unas 8.100 toneladas para esta comunidad y alrededor de 9.000 toneladas a nivel nacional. Según el Análisis de la Realidad Productiva y Cultivo Ecológico de Frutos Secos (2024), las comunidades con mayor terreno dedicado al cultivo del pistacho son Castilla-La Mancha (27%), Extremadura (9%), Andalucía (4%) y Cataluña (3%).

«Aún es pronto para saber cómo será la cosecha de este año, porque los árboles realizaron la polinización hace apenas dos semanas y hay que ver cómo evoluciona, pero todo indica que la de 2026 volverá a ser una buena campaña de pistacho», vaticina Joan Altet, director general de Foment Agrícola Les Garrigues, una empresa con sede en Maials (Lérida), según recoge El Periódico. Las estimaciones más optimistas hablan de duplicar (e incluso triplicar) las alrededor de 8.000 toneladas recogidas en 2025, situando la producción en un rango aproximado de entre 16.000 y 20.000 toneladas.

Panorama global

Originario de Asia Menor, el pistacho es un alimento valorado desde hace más de 7.000 años. En la actualidad, el cultivo del pistacho ocupa alrededor de 1,1 millones de hectáreas en todo el mundo, con una producción global cercana al millón de toneladas de pistacho seco. Entre los principales países productores destacan Irán, Estados Unidos, Turquía, China, Siria y Grecia.

Estados Unidos se sitúa a la cabeza, con aproximadamente 165.000 hectáreas y una producción anual de unas 500.000 toneladas. Por su parte, el consumo mundial alcanza las 843.000 toneladas, con previsiones de crecimiento en torno al 4% en el próximo año. En este ámbito, Estados Unidos también lidera el consumo global con alrededor del 20%, seguido de Turquía (18%) y China (14,9%).